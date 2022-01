Calcio Lecco. Il difensore Mattia Capoferri ritorna in bluceleste

Arrivato a Lecco nel giugno 2020, è stato protagonista nella stagione dei playoff

LECCO – Calcio Lecco 1912 è felice di comunicare l’acquisizione fino al 30 giugno 2022 delle prestazioni sportive di Mattia Capoferri dal Brescia Calcio. Capoferri è un esterno difensivo sinistro classe 2001 che è cresciuto nelle giovanili del Brescia fino ad arrivare alla Primavera.

Arrivato a Lecco nel giugno 2020, è stato uno dei protagonisti della stagione che ha portato i blucelesti allo storico accesso ai Playoff per andare in Serie B, collezionando 31 presenze e 1 gol. “Bentornato a Lecco, Mattia, e in bocca al lupo per questa nuova stagione con la maglia bluceleste addosso”.