Calcio Lecco. Il giovanissimo Gabriel Pellegrino s’aggrega alla rosa bluceleste

Il centrocampista offensivo italo-canadese ha firmato il contratto fino al 30 giugno 2027

Pellegrino indosserà la maglia numero 17

LECCO – Il nuovo colpo del mercato bluceleste è il giovanissimo Gabriel Pellegrino di soli 21 anni. L’italo-canadese che ha trascorso l’ultima stagione tra le fila nella seconda squadra del Friburgo con cui ha concluso il suo tesseramento il 30 giugno 2025 e può essere impiegato come centrocampista centrale o trequartista.

Pellegrino è nato in Canada da genitori di origine italiana ed è cresciuto nel settore giovanile del Toronto FC, franchigia della MLS. In seguito si è trasferito in Europa, nell’estate del 2020, al Friburgo, dove ha militato per cinque anni con Under 17, Under 19 in entrambe le squadre giovanili il mister era Federico Valente.

Mentre, in seconda squadra ha giocato per metà stagione in 3. Liga dove ha collezzionato 7 presenze e 1 gol e 20 presenze nella Regionalliga. Per Pellegrino con la Calcio Lecco sarà la sua seconda esperienza nei campionati italiani, dopo una parentesi nella stagione 2023/24 con il Südtirol Primavera. Inoltre, ha raccolto anche 6 presenze con la selezione Under 20 del Canada.