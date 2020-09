Termina con una sconfitta di misura il test coi biancorossi

Il gol bluceleste del momentaneo pareggio è firmato da Haidara

MONZA – Dopo il pareggio 2-2 in Canton Ticino contro il Lugano, la Calcio Lecco ha affrontato questo pomeriggio la seconda amichevole del proprio precampionato. Sul campo del “Monzello” a spuntarla per 2-1 sono stati i padroni di casa del Monza, a segno con una rete per tempo. Il momentaneo pareggio lecchese è stato siglato da Haidara al 74′.

Segnali positivi per D’Agostino

Nella giornata in cui è stato ufficializzato l’arrivo in prestito dalla Ternana del terzino destro classe 2000 Gian Marco Nesta, la prova disputata contro la formazione di Cristian Brocchi ha dato diverse buone indicazioni a mister D’Agostino.

L’avvio di gara si è messo subito in salita per il Lecco, con la rete di Mosti che al 10′ ha portato in vantaggio la formazione brianzola. Al 17′ Safarikas è stato poi chiamato ad un intervento prodigioso su Rigoni per evitare il raddoppio.

La risposta lecchese è giunta invece a metà primo tempo, quando l’ex di giornata Galli ha servito con un bel filtrante Mangni, la cui conclusione è però risultata troppo centrale per impensierire Lamanna. Prima dell’intervallo una buona intuizione di Bolzoni ha portato al tiro di nuovo Mangni, ma in questo caso la mira dell’attaccante non è stata precisa.

Pareggio di Haidara ma il gol vittoria è di Maric

Nella ripresa il Lecco è apparso più pimpante come testimoniano le diverse buone occasioni create. Al 53′ D’Anna ha provato a servire in area Mastroianni; sulla respinta della difesa monzese Galli ha poi calciato di prima intenzione senza però trovare fortuna.

L’occasione migliore per il pareggio è capitata al 72′ a Mangni, che dopo aver saltato l’uscita di Di Gregorio ha concluso a botta sicura ma il recupero con la deviazione in corner di Scaglia è risultato decisivo per evitare il pareggio. Due minuti più tardi però la difesa biancorossa non ha potuto nulla sul tiro da fuori area di Haidara, che ha ristabilito la parità in campo infilandosi all’angolino.

La rete decisiva per le sorti del match è arrivata però all’85’ quando, dopo un errore in fase di uscita di Del Grosso, Maric ha colpito col mancino siglando il definitivo 2-1.

MONZA – LECCO 2-1: Mosti (M) 10′, Haidara (L) 74′, Maric (M) 85′

MONZA: Lamanna (dal 32′ Sommariva, dal 61′ Di Gregorio), Donati (dal 46′ Anastasio, dal 75′ Zopolato Neves), Rigoni (dal 75′ Morosini), Fossati (dal 69′ Barberis), Bellusci (dal 61′ Sampirisi), Mosti (dal 46′ Chiricò, dall’87’ Lombardi), Scaglia, Barillà (dal 69′ Maric), Gliozzi (dal 69′ Finotto), Lepore (dal 61′ Donati), Machin (dal 69 D’Errico). All.: Cristian Brocchi.

LECCO: Safarikas, Merli Sala, Malgrati, Celjak, Capoferri, Galli (dal 69′ Marotta), Bolzoni (dal 75′ Del Grosso), Nannini (dal 54′ Haidara), D’Anna (dall’83’ Nuzzo), Mangni (dall’83’ Mastroianni), Mastroianni (dal 54′ Capogna). A disposizione: Bonadeo, Malvestiti, Raggio, Ronci, Romeo. All.: Gaetano D’Agostino.