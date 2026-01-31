Calcio Lecco. Il secondo Meet&Greet della stagione sarà a Barzago

L’evento si terrà allo store di Futbol Emotion il 4 febbraio alle 18

Presenti i nuovi arrivi del Lecco: Basili, Duca e Parker

LECCO – Al termine del calciomercato invernale, fissato per il 2 febbraio, la Calcio Lecco ha organizzato il secondo Meet & Greet della stagione che si terrà alle 18 di mercoledì 4 febbraio allo store di Futbol Emotion a Barzago.

Durante l’evento aperto a tutti i tifosi, previa iscrizione, si potranno conoscere i neo arrivi del Lecco: Damiano Basili, Edoardo Duca e Sean Parker. I tre saranno a disposizione per foto e autografi.

Presso lo store si potranno acquistare le maglie ufficiali della squadra bluceleste personalizzandole in loco con nome e numero del proprio giocatore preferito. La prima iniziativa del genere si era tenuta allo stadio Rigamonti-Ceppi ed era stato un successo di pubblico avendo richiamato più di 300 tifosi blucelesti.

Per partecipare bisogna compilare il seguente form: https://forms.gle/PjNVgLkzghpu6Buz8