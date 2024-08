Calcio Lecco. La punta Leon Šipoš è un nuovo giocatore bluceleste

Rush finale di mercato: a Lecco arriva il nuovo attaccante richiesto da Baldini

Per Šipoš contratto biennale fino al 30 giugno 2026

LECCO – Forse non l’ultima operazione di Minadeo a poche ore dalla fine del calciomercato estivo ma è finalmente arrivata la punta tanto attesa e richiesta dal popolo bluceleste. L’attaccante Leon Šipoš è infatti un nuovo giocatore della Calcio Lecco 1912 acquisito a titolo definitivo dalla società AC Trento, prossima avversaria in campionato.

Il calciatore, classe 2000 di origini croate, ha sottoscritto un contratto di durata biennale sino al 30 giugno 2026. Un investimento importante e necessario quello della società lecchese che andrà a sostituire sia Buso, partito alla volta di Catanzaro, che l’infortunato Zuberek.

Šipoš cresciuto nelle giovanili della Dinamo Zagabria, uno dei vivai più floridi d’Europa, ha all’attivo 15 presenze e 6 gol in Youth League, e con la Dinamo ha anche esordito tra i professionisti. Ha giocato, sempre in Croazia, con l’NK Istria e in Lettonia con lo Spartaks, prima di arrivare in Italia nel 2021 al Catania, dove è rimasto fino all’estate successiva.

In seguito ha iniziato la stagione 2022/23 alla Fidelis Andria, per poi passare a gennaio al Trento con cui ha totalizzato 25 presenze e un gol. A Lecco il neo acquisto bluceleste indosserà la maglia numero 25, ma difficilmente lo vedremo in campo nella partita contro la formazione gialloblu. Da settimana prossima il croato potrà iniziare ad allenarsi ed entrare negli schemi tattici di mister Baldini.