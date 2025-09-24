Calcio Lecco. La società apre le porte ai tifosi col primo Meet&Greet

L’evento si terrà al Rigamonti-Ceppi martedì 30 settembre alle 18:30

Per partecipare al Meet&Greet bisogna compilare un modulo online

LECCO – La linea societaria della Calcio Lecco di apertura verso la comunità locale e i suoi tifosi è sempre più chiara, sia dopo le parole della Club Manager Virna Bonfanti che dopo i diversi allenamenti aperti che già ci sono stati e che si ripeteranno durante la stagione.

In pochi giorni sono già più di cento le adesioni al Meet&Greet che si terrà martedì 30 settembre alle 18:30 alla stadio Rigamonti-Ceppi. L’evento è aperto a tutti i tifosi ed appassionati, previa iscrizione compilando entro lunedì 29 settembre il modulo al seguente link.

Le porte dello stadio saranno aperte alle ore 18, e il cancello di ingresso di riferimento sarà quello della TRIBUNA. Durante il Meet&Greet i giocatori della Prima Squadra bluceleste saranno a disposizione per foto e autografi.

Futbol Emotion, partner delle attività e rivenditore Acerbis, allestirà un pop-up store nel quale i tifosi blucelesti potranno acquistare le maglie ufficiali della Calcio Lecco 1912, personalizzandole in loco con nome e numero del proprio giocatore preferito.