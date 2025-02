Calcio Lecco, la società esonera mister Volpe

La decisione all’indomani della sconfitta sul campo veneto dell’Arzignano

Esonerati anche i membri dello staff tecnico

LECCO – La notizia è stata comunicata oggi, domenica, dalla Società Calcio Lecco 1912: Gennaro Volpe è stato esonerato dall’incarico di capo allenatore della prima squadra e insieme a lui lo staff tecnico composto dal vice Massimiliano Bongiorni e dal preparatore atletico Edoardo Colla.

Una decisione che arriva all’indomani della sconfitta sul campo dell’Arzignano che ha visto i blucelesti sprecare diverse occasioni, tra cui un rigore, ed incassare il 2-0 finale. L’ultimo di una lunga serie di risultati negativi. Volpe era arrivato a Lecco a fine ottobre scorso (leggi qui).

Sotto la gestione del tecnico campano i blucelesti hanno raccolto solo 2 vittorie, 5 pareggi, e ben 7 sconfitte su un totale di 14 partite giocate. C’è anche da ricordare che tra novembre e dicembre la Calcio Lecco aveva in infermeria ben undici giocatori. Infortuni per lo più di natura muscolare dovuti anche dal cambio di preparazione atletica rispetto alla precedente gestione Baldini.

A lui e ai due membri dello staff sono andati i ringraziamenti della società “per la professionalità dimostrata”. Inoltre la dirigenza non ha ancora deciso nulla riguardo al successore e non ci sono comunicazioni da parte della proprietà in questa fase riguardo chi prenderà il posto di mister Volpe.

Durante il calciomercato invernale la società si è mossa molto sul mercato anche seguendo le stesse indicazioni di Volpe, infatti sono arrivati nove giocatori nuovi ed altrettante uscite. La preoccupazione, ora, è che il nuovo allenatore del Lecco si ritroverà in mano scelte fatte per lo più dal precedente mister. Per cui si suppone quindi che l’ultimo giorno di calciomercato invernale, il 3 febbraio, sarà davvero infuocato per il Lecco.

Nel corso dell’ultimo anno e mezzo alla guida del Lecco si sono succedute 6 gestioni tecniche: Foschi, Bonazzoli, Aglietti, Malgrati in Serie B e Baldini e Volpe in Serie C.