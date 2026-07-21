Calcio Lecco. L’attaccante Nicola Fasan si unisce alla rosa bluceleste

Per Fasan contratto biennale fino al 30 giugno 2028

A Lecco indosserà la maglia numero 30

LECCO – Nuovo colpo in entrata per il Lecco: l’attaccante Nicola Fasan si unirà alla rosa guidata da Federico Valente nel ritiro di Pergine Valsugana. Il classe 1998 ha sottoscritto un contratto biennale con scadenza 30 giugno 2028.

Il nuovo numero 30 del Lecco è nato a Montebelluna, in provincia di Treviso, e partito dalla Serie D nella squadra della sua città natale, con una parentesi nella stagione 2017/18 nella Primavera del Venezia.

Nel 2023 si è accasato al Caldiero Terme, con il quale ha ottenuto la promozione in Serie C. Nell’annata 2024/25, la sua prima tra i professionisti, ha realizzato 6 gol e fornito 10 assist in 38 partite. Ha trascorso l’ultima stagione al Latina, nel girone C di Serie C, collezionando 4 gol e 6 assist in 37 presenze.