Il centrale difensivo vanta 375 presenze tra i professionisti

Questo pomeriggio – ore 16.00 – l’amichevole col Monza

LECCO – Dopo le fresche operazioni di mercato che hanno portato all’ombra del Resegone i giovani di belle speranze Mattia Capoferri e Alberto Del Grosso, accomunati dall’anno di nascita, il 2001, il ds bluceleste Domenico Fracchiolla nella giornata di ieri ha concluso l’acquisto a titolo definitivo dell’esperto difensore centrale Lino Marzorati.

Una lunga carriera tra i professionisti

Marzorati arriva a Lecco dopo aver girato l’Italia da nord a sud, Sardegna compresa. Il centrale difensivo, nato a Rho il 12 ottobre del 1986, è cresciuto nelle giovanili del Milan con cui ha fatto il suo esordio in Serie A nel 2005.

Dopo l’esperienza in rossonero Marzorati è passato all’Empoli, dove ha giocato per quattro campionati inframezzati da una stagione al Cagliari. Nel 2011 si è poi accasato al Sassuolo e con gli emiliani ha conquistato la promozione in Serie A nel 2013. Sempre in Emilia ha giocato col Modena in Serie B dal 2014 al 2016, mentre nelle ultime quattro stagioni ha indossato le divise di Prato, Juve Stabia e Cavese in Serie C.

Il curriculum di Marzorati parla dunque chiaro. D’Agostino avrà a disposizione un altro elemento di sicura esperienza che potrà rivestire un ruolo importante anche dentro lo spogliatoio.

Intanto la squadra proprio quest’oggi – ore 16.00 – sarà impegnata sul campo di “Monzello” in un test amichevole contro il quotato Monza di Cristian Brocchi.