Calcio Lecco, Lino Marzorati nuovo difensore bluceleste

Marzorati, classe 1986, è cresciuto nelle giovanili del Milan

Difensore centrale, conta oltre 375 presenze tra i professionisti

LECCO – Continuano le new entry alla Calcio Lecco 1912. La società ha annunciato l’ingaggio di Lino Marzorati che si trasferisce a titolo definitivo in bluceleste.

Marzorati è un difensore centrale che nasce a Rho (MI) il 12 ottobre 1986 e che cresce nelle giovanili del Milan, con cui esordisce in Serie A nel maggio del 2005. Nella stagione successiva registra 2 presenze in Coppa Italia, prima di passare all’Empoli, dove giocherà per 3 anni. Nel luglio 2009 viene acquistato dal Cagliari, per poi fare ritorno a Empoli.

In cadetteria gioca anche con la maglia del Sassuolo, con cui raggiunge la promozione in Serie A a maggio 2013. Successivamente si trasferisce a Modena in Serie B e negli ultimi anni in Serie C gioca con le maglie di Prato, Juve Stabia e Cavese per un totale di più di 375 presenze tra i professionisti.