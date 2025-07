Calcio Lecco. Lorenzo Romani rinvigorisce la difesa bluceleste

Il classe 2005 arriva in prestito per un anno dalla Fiorentina

In bluceleste vestirà la maglia numero 41

LECCO – Lorenzo Romani si aggrega alla rosa bluceleste che ha ufficialmente iniziato la stagione 25/26. Il classe 2005 andrà a rafforzare il reparto difensivo di Valente per ora composto da Battistini, Marrone, Lovisa, Grassini, Ferrini e Di Bitonto.

Romani, che ricopre il ruolo di difensore centrale, ha iniziato a giocare a calcio nel Cologna in Abruzzo per poi passare nel Pescara U17 dal 2018 al 2021. Successivamente approda alla Fiorentina, dove si afferma in Primavera dopo un breve frangente nell’Under 18.

Coi viola ha vinto due volte la Coppa Italia Primavera e la Supercoppa Primavera, raccogliendo complessivamente 70 presenze e segnando un gol. Nella passata stagione è stato convocato in prima squadra per il match di ritorno dei quarti di finale di Uefa Conference League contro l’NK Celje. Romani, inoltre, vanta anche tre presenze nella Nazionale Italiana Under 18.