L’attaccante ceduto agli emiliani a titolo definitivo

Gruppo quasi al completo in vista del recupero con la Pro Vercelli

LECCO – La notizia era nell’aria, ora è arrivata anche l’ufficialità: Ferdinando Mastroianni non è più un tesserato della Calcio Lecco.

L’attaccante classe ’92 lascia i colori blucelesti dopo una stagione e mezza, nella quale ha collezionato quarantanove presenze impreziosite da sette gol e due assist. Il nuovo presente di Mastroianni si chiama Fiorenzuola: il passaggio alla formazione emiliana avviene a titolo definitivo.

Per il Lecco si tratta della seconda operazione del mercato di riparazione, dopo il ritorno all’ombra del Resegone di Mattia Capoferri dal Brescia.

Per quanto concerne invece la situazione sanitaria è quasi del tutto risolto il focolaio di Covid-19 che aveva interessato giocatori e staff tecnico intorno alla metà di dicembre. Se non dovessero sorgere nuovi intoppi le aquile torneranno dunque in campo mercoledì 19 dicembre – calcio d’inizio alle 18:00 al “Rigamonti-Ceppi” – per recuperare la gara contro la Pro Vercelli non disputata lo scorso 21 dicembre.

Il calendario prevede poi per il mese di gennaio la sfida esterna sul campo della FeralpiSalò di domenica 23, oltre al match interno di sabato 29 contro la Triestina.