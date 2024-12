Calcio Lecco. Matteo Battistini sarà bluceleste fino al 2026

Prolungamento contrattuale per uno dei migliori difensori della Calcio Lecco 1912

Battistini, ancora out per infortunio, rientrerà in gruppo a gennaio

LECCO – A pochi giorni dalla ripresa del campionato di Serie C e dell’inizio del calciomercato la società Calcio Lecco 1912 ha deciso di blindare uno dei suoi difensori più forti: Matteo Battistini. Il classe ’94 ha già toccato 99 presenze in maglia bluceleste ed è destinato a diventare una bandiera di questa squadra.

Per questo e per il suo ottimo rendimento stagionale la società guidata da Aniello Aliberti ha deciso di prolungargli il contratto sino al 30 giugno 2026. Il difensore era arrivato in bluceleste dal Piacenza nell’estate del 2021 e in passato aveva vestito anche le maglie di Carrarese, Pro Piacenza e Pro Patria.

In carriera ha disputato in totale 268 partite tra Serie C, playoff, playout e Coppa Italia Serie C, oltre a 13 presenze in Serie B, tutte collezionate con il Lecco nella scorsa stagione dopo aver contribuito da protagonista alla storica promozione del 2023. Rientrato in estate dal prestito al Crotone, il centrale è rimasto in bluceleste.

Attualmente Battistini ha un problema al tendine però, a gennaio dovrebbe rientrare in gruppo e dar man forte ai suoi compagni di reparto, ultimamente sotto accusa per troppe distrazioni in fase difensiva.

Il rendimento del Lecco non è quello sperato dalla nuova proprietà ad inizio anno, ma ancora nulla è perduto perchè nonostante lo scarso rendimento la squadra di Volpe dista solo tre punti dall’agognata zona play-off. Però per invertire il trend la formazione bluceleste deve iniziare a portare a casa punti importanti, a partire dalla prossima sfida interna contro il Trento di domenica 5 gennaio.