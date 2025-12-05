Calcio Lecco. Mihali in bluceleste fino al 2029

La società bluceleste blinda i suoi giovani: 4 anni di contratto per il classe 2006

Enrico Nova entra a far parte della Prima Squadra

LECCO – La linea bluceleste per il futuro è tracciata: si punta sui giovani di qualità e meglio ancora se provengono dalla propria Primavera. In quest’ottica si analizza il rinnovo del giovane classe 2006, Lorenzo Mihali, che ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2029. L’accordo firmato col numero 20 è quello più lungo tra quelli attualmente in essere per i giocatori della Prima Squadra.

Il centrocampista nato a Ponte San Pietro è stato prelevato dalla Giana Erminio all’età di 16 anni ed ha iniziato il suo percorso con la l’Under 17 bluceleste per poi salire di grado in Primavera, dove l’anno scorso è stato uno dei protagonisti della promozione con 28 presenze e 5 gol.

Nell’ultima partita della stagione 24/25, Mihali ha ottenuto la sua prima convocazione in Serie C, andando in panchina. Dopo aver firmato in estate il suo primo contratto da professionista, ha esordito in Prima Squadra il 7 settembre 2025, contro la Dolomiti Bellunesi, fornendo l’assist per il gol di 3-0: è stata la prima delle 5 presenze finora raccolte.

Mentre, Enrico Nova che a gennaio scorso aveva firmato il suo primo contratto da professionista con scadenza 30 giugno 2027 entra a far parte della Prima Squadra bluceleste. In questa stagione in Primavera 2 con mister Mazzoleni ha collezionato sinora 7 presenze, firmando 4 gol e un assist.