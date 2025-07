Calcio Lecco, è ufficiale: Mister Valente resta con i blucelesti fino al 2027

Il tecnico ha firmato fino al 30 giugno 2027

Valente: “Lecco è l’ambiente giusto per portare avanti le nostre idee”

LECCO – Mister Federico Valente ha prolungato per un’ulteriore stagione il contratto che lo lega ai colori blucelesti della Calcio Lecco. Il tecnico, arrivato ad inizio febbraio 2025, aveva in essere un accordo fino a giugno 2026, che ora è stato rinnovato fino a giugno dell’anno successivo.

L’allenatore classe 1975 ha dimostrato in questi mesi il suo valore e la sua idea di gioco basata sull’intensità e sull’impegno quotidiano sia negli allenamenti che in gara conquistando con merito la salvezza con due giornate di anticipo. Inoltre, i tanti giovani arrivati in questo periodo che avevano già lavorato con lui in altre realtà calcistiche quali Zurigo, Friburgo e Südtirol, facevano presupporre che la società avrebbe continuato il percorso di crescita insieme all’allenatore italo-svizzero.

Valente ringrazia la Calcio Lecco per questo rinnovo che significa che la società prova stima per il suo lavoro: “Siamo convinti di aver trovato a Lecco il terreno giusto su cui poter sviluppare le nostre idee. Cercheremo di ripagare questa fiducia con l’impegno, giorno dopo giorno, dando sempre il massimo e cercando di estrarre il meglio dai nostri giocatori. Vivo appieno l’ambiente, percepisco la passione dei nostri tifosi. Sentiamo tutto il loro calore e vogliamo che questo sia una spinta ulteriore verso i nostri obiettivi”.

Anche il presidente Aniello Aliberti ha commentato il prolungamento contrattuale del mister: “Questo rinnovo rappresenta un’ulteriore prova di fiducia incondizionata che nutriamo nei confronti della nostra guida tecnica. Il suo lavoro in campo e la sua dedizione alla causa bluceleste rappresentano un caposaldo per il presente e per il futuro. Siamo sicuri che sia l’uomo giusto per guidare il gruppo della Prima Squadra”.