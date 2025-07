Calcio Lecco. Niccolò Zanellato continua l’avventura in bluceleste

Il centrocampista milanese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028

Zanellato si unisce ora al ritiro in Alto Adige coi suoi compagni

LECCO – Dopo che era scaduto il contratto il 30 giugno, Niccolò Zanellato ha posto la propria firma sul nuovo accordo che lo legherà alla Calcio Lecco 1912 fino al 2028. Il centrocampista arrivato in bluceleste ad inizio febbraio ed è entrato subito nel cuore dei blucelesti nel match contro la Pro Patria quando ha siglato il gol del vantaggio al 96′ minuto di gioco, in questa seconda parte di stagione ha giocato 671′ minuti in totale.

Zanellato è cresciuto nel settore giovanile del Milan esordendo in Prima Squadra nel 2017 e disputando da titolare il preliminare di Europa League contro lo Shkendija. Nella stessa competizione è sceso in campo anche a dicembre contro il Rijeka nella stessa competizione. Nel gennaio 2018 si trasferisce al Crotone dove colleziona 28 presenze in Serie A e realizza anche un gol.

Con il club calabrese gioca anche in Serie B e in Serie C, con 99 presenze totali. In B veste anche la maglia della SPAL. Nell’estate 2023, invece, si trasferisce al Catania in Serie C, per poi tornare a Crotone in prestito nella seconda parte di stagione. Infine, il classe 1998 ha fatto parte dell’Under 20 e dell’Under 21 dell’Italia, con 7 presenze complessive in azzurro.