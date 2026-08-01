Calcio Lecco. Nuovo attaccante per Valente: arriva Amnay Moutassime

Per l’attaccante un contratto annuale fino al 30 giugno 2027

A Lecco indosserà la maglia numero 79

LECCO – Continua il calciomercato della Calcio Lecco che ha ingaggiato il calciatore Amnay Moutassime. Per lui un contratto annuale fino al 30 giugno 2027. L’attaccante classe 2004 è nato a Carpi, in provincia di Modena, ed è cresciuto nel settore giovanile del SC Friburgo, arrivando fino a disputare il campionato di 3. Liga nella stagione 2022/23.

Nella stagione 2023/24 ha vestito la maglia del Südtirol, con cui ha disputato due stagioni nel campionato Primavera 2, ricevendo anche le prime convocazioni con la Prima Squadra e collezionando due presenze nel campionato di Serie B. Nella sua carriera ha già lavorato con mister Federico Valente sia al Friburgo che al Sudtirol, dove ha anche esordito in prima squadra. Era in panchina in Lecco-Südtirol del 26 dicembre 2023, con Valente sulla panchina degli altoatesini.

Nell’ultima stagione Moutassime ha giocato con il Balingen, mettendo a referto 7 gol e 5 assist. Con il TSV Balingen ha ottenuto nel 2025 la promozione dalla Oberliga alla Regionalliga (quarta serie del sistema tedesco), dove ha giocato l’anno scorso.