Calcio Lecco, nuovo campo e nuovo sponsor: accordo con Limonta Sport

L’azienda lombarda rifarà il manto del Rigamonti-Ceppi e affiancherà la Calcio Lecco come sponsor nella stagione 2026/27

Lavori al via l’8 giugno per un nuovo campo dalla durata stimata di almeno dieci anni. Limonta Sport conta oltre 5.000 installazioni nel mondo

LECCO – Nuovo campo e nuovo sponsor per la Calcio Lecco 1912. La società bluceleste ha annunciato la sottoscrizione di una partnership con Limonta Sport, azienda lombarda leader nella ricerca, produzione e commercializzazione di campi in erba artificiale e ibrida, che si occuperà del rifacimento del manto dello stadio Rigamonti-Ceppi e affiancherà il club come sponsor per la stagione sportiva 2026/2027.

L’accordo ha dunque una duplice valenza: da un lato la realizzazione del nuovo terreno di gioco dell’impianto cittadino, dall’altro l’ingresso di Limonta Sport tra i partner commerciali della società.

Fondata nel 1972, Limonta Sport propone soluzioni tecnologiche per lo sport che integrano affidabilità, innovazione ed ecologia, con particolare attenzione alle prestazioni tecnico-sportive, alla sicurezza degli atleti, alla resistenza nel tempo e alla gestione delle superfici. Inserita dalla FIFA tra i “Preferred Provider” delle superfici per il calcio, l’azienda conta oltre 5.000 installazioni in tutto il mondo.

Tra queste figurano il Santiago Bernabéu di Madrid, stadio del Real Madrid, l’Allianz Arena di Monaco di Baviera del Bayern Monaco, il Viola Park della Fiorentina, la New Balance Arena di Bergamo, i campi di allenamento del Milan e numerose strutture realizzate in diversi Paesi, dalla Francia alla Svizzera fino a Croazia, Romania, Russia, Kazakistan, Colombia e Perù.

I lavori al Rigamonti-Ceppi prenderanno il via nella mattinata di lunedì 8 giugno e si concluderanno in tempo utile per l’inizio della nuova stagione sportiva. La durata stimata del nuovo manto è di almeno dieci anni.

Il sistema che verrà installato prevede un filo in erba sintetica di ultima generazione, progettato per garantire elevati livelli di resilienza e resistenza, e un sottotappeto prestazionale pensato per migliorare le performance sportive e ridurre gli interventi di manutenzione. Lo stesso sistema è già stato scelto da società professionistiche come Milan, Atalanta e Torino.

“Per la Società è motivo d’orgoglio avere un partner così blasonato, riconosciuto in tutto il mondo per l’eccellenza del proprio lavoro e dei materiali che fornisce – ha dichiarato il presidente della Calcio Lecco 1912, Aniello Aliberti –. Limonta Sport è sinonimo di assoluta qualità e ciò si allinea all’ambizione della società di guardare in avanti, aspirando ad un livello di alto profilo in ogni ambito”.

Soddisfazione anche da parte di Francesco Lavorato, direttore commerciale Italia di Limonta Sport. “La scelta della Calcio Lecco 1912 guarda al futuro: i materiali che verranno utilizzati per la realizzazione del nuovo sistema manto forniscono eccellenti risultati e prestazioni della performance sportiva professionistica. Questa collaborazione amplia ulteriormente il nostro quadro: era da tempo che seguivamo la situazione, avendo un legame territoriale con la città di Lecco data dall’origine del Gruppo Limonta. Lo stadio Rigamonti-Ceppi sarà una vetrina importante per le visite anche di altre squadre professionistiche che potranno visionare il terreno di gioco”.

L’intervento comprenderà la predisposizione del cantiere, la rimozione dell’attuale manto e della sabbia, la posa del nuovo sistema prestazionale e del terreno di gioco, la realizzazione della nuova segnaletica con porte e reti rinnovate, oltre alle operazioni di rifinitura e alla certificazione finale del campo da parte della Lega Nazionale Dilettanti e dei commissari FIFA.