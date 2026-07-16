Calcio Lecco. Nuovo rinforzo in difesa: arriva Lukas Sinn

Il giocatore ex Ospitaletto ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027

A Lecco indosserà la maglia numero 3

LECCO – Il ds Zerminiani firma un nuovo colpo in difesa dopo l’arriva di Triacca, con l’ingaggio del difensore classe 2003 Lukas Sinn. Il calciatore ha firmato un contratto che lo lega alla società bluceleste fino al 30 giugno 2027.

Sinn è nato a Merano, in provincia di Bolzano, e cresciuto nel settore giovanile del Südtirol, dove è rimasto fino al 2021, quando si è trasferito alla Virtus Bolzano. Nella stagione 2022/23 ha fatto il suo esordio in Serie D con 30 presenze e un gol.

Nel 2023/24 è stato protagonista nella promozione dalla D alla C dell’Union Clodiense con 31 presenze, raccogliendone ulteriori 35 con il club di Chioggia nel suo primo anno in Serie C.

Nell’ultima stagione ha giocato con l’Ospitaletto Franciacorta raccogliendo 29 presenze tra campionato e Coppa Italia Serie C ed un gol all’attivo. Lukas Sinn in bluceleste indosserà la maglia numero 3.