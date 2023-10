Calcio Lecco. Parte la distribuzione degli abbonamenti

Inizia la distribuzione degli abbonamenti definitivi per i tifosi blucelesti

LECCO – La società Calcio Lecco 1912 comunica che da oggi è possibile ritirare presso la segreteria dello stadio Rigamonti-Ceppi, in via Don Pozzi 6, gli abbonamenti stagionali definitivi per la Serie B stipulati dai tifosi blucelesti durante la campagna di sottoscrizione 2023/24: “Il mio cuore batte forte”, aperta il 30 agosto.

“È obbligatorio portare con sé il Voucher abbonamento consegnato nel momento dell’acquisto ed un documento d’identità valido. In caso di smarrimento del voucher presentarsi con un documento d’identità valido per la verifica dell’acquisto. Inoltre, da domani martedì 31 Ottobre sarà possibile ritirare gli abbonamenti anche presso la biglietteria dello stadio”.

Si potranno ritirare gli abbonamenti stagionali nei seguenti orari: