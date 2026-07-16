Calcio Lecco. Parte la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2026/27

Due fasi di vendita: la prima riservata ai già abbonati, la seconda aperta a tutti
Aumentano i costi degli abbonamenti: 50 euro in più per Distinti e Tribuna centrale e laterale, 20 euro per la Curva Nord
LECCO – La Calcio Lecco 1912 lancia la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2026/27 “I nostri colori, la nostra città“. Rispetto alla passata stagione c’è un aumento di prezzi: 50 euro in più per tutti i settori tranne la Curva Nord dove l’abbonamento sale a 120 rispetto ai 100 della passata annata.
Ci sono anche importanti novità per incentivare l’afflusso delle persone al Rigamonti-Ceppi sia per le famiglie con la promozione a loro riservata che per i gruppi con il pacchetto “Allo stadio con gli amici“: nel settore distinti per ogni 5 abbonamenti sottoscritti uno sarà in promozione ad un euro.
Modalità di acquisto
L’abbonamento è valido per tutte le 19 partite casalinghe del campionato di Serie C 2026/27. Sono esclusi gli eventuali playoff o playout, così come la Coppa Italia Serie C. La vendita si articolerà in due fasi:
- Prima fase: dal 20 al 26 luglio
Partirà lunedì 20 luglio alle ore 15 e terminerà domenica 26 luglio alle ore 18 e sarà riservata a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento nella stagione 2025/26, i quali potranno confermare il proprio posto.
La fase si svolgerà esclusivamente in modalità online sul sito di Vivaticket. Chi sottoscriverà l’abbonamento utilizzando il sistema di acquisto online riceverà la tessera direttamente a casa.
- Seconda fase: dal 27 luglio al 9 agosto
La seconda fase scatterà lunedì 27 luglio alle ore 10:00 e terminerà domenica 9 agosto alle ore 20:00 e sarà aperta a tutti. La fase si svolgerà sia in modalità online sul sito di Vivaticket (chi sottoscriverà l’abbonamento utilizzando il sistema di acquisto online riceverà la tessera direttamente a casa) sia direttamente alla biglietteria della Curva Nord dello stadio Rigamonti-Ceppi (via don Pozzi 6, Lecco).
In questa fase, la biglietteria sarà aperta soltanto di mercoledì e di giovedì, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, salvo diverse comunicazioni della società.
Prezzi
|PREZZI ABBONAMENTI
|INTERO
|RIDOTTO
|TRIBUNA CENTRALE
|€ 450
|€ 370
|TRIBUNA LATERALE
|€ 350
|€ 300
|DISTINTI
|€ 250
|€ 180
|CURVA NORD
|€ 120
|–
|BOX
|€ 10.000
|–
|RATEI
|INTERO
|RIDOTTO
|TRIBUNA CENTRALE
|€ 23,68
|€ 19,47
|TRIBUNA LATERALE
|€ 18,42
|€ 15,79
|DISTINTI
|€ 13,16
|€ 9,47
|CURVA NORD
|€ 6,32
|–
|PREZZI BIGLIETTI PER SINGOLA GARA
|INTERO
|RIDOTTO
|TRIBUNA CENTRALE
|€ 45
|€ 35
|TRIBUNA LATERALE
|€ 30
|€ 25
|DISTINTI
|€ 15
|€ 10
|CURVA NORD
|€ 10
|–
Riduzioni e tariffe speciali
La tariffa RIDOTTO è valida in tutti i settori per gli Over 65 (nati dal 1961 o negli anni precedenti) e per gli Under 18 (nati dal 2007 in avanti). Avranno ingresso gratuito in tutti i settori i bambini fino ai 6 anni compresi (nati dal 2020 in avanti) e i portatori di handicap in carrozzina (con un accompagnatore, salvo limiti di posti).
Per la stagione 2026/27 saranno in vendita in abbonamento anche i posti nei Box posizionati nella parte alta della Tribuna: per maggiori informazioni a proposito, contattare telefonicamente la sede della società.
Pacchetto “Famiglia”
In tutti i settori dello stadio, ogni due abbonamenti INTERO + uno o più RIDOTTO sottoscritti insieme il costo di un abbonamento ridotto diventa di € 1. Valido in tutti i settori dello stadio. Disponibile solo nella seconda fase.
Pacchetto “Allo stadio con gli amici”
Ogni 5 abbonamenti totali (INTERO o RIDOTTO) che vengono sottoscritti insieme, il costo di un abbonamento intero diventa di € 1. Valido esclusivamente per il settore DISTINTI. Disponibile solo nella seconda fase.
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