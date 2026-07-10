Calcio Lecco, parte la stagione 2026/27: il presidente Aliberti traccia la rotta

Zerminiani è il nuovo direttore sportivo, confermato tutto lo staff tecnico e dirigenziale

Obiettivo: “Non meno dello scorso anno, stiamo costruendo una squadra competitiva per raggiungerlo”

LECCO – Il presidente Aniello Aliberti ha aperto ufficialmente la stagione 2026/27 della Calcio Lecco con l’annuncio del nuovo direttore sportivo, Carlo Maria Zerminiani prende il posto di Antonio Minadeo, e facendo il punto sugli obiettivi, trattative societarie, e calciomercato.

Il numero uno dei blucelesti in conferenza stampa ha parlato, innanzitutto, di eventuali nuovi soci e del budget per la prossima annata: “Per quel che riguarda l’ingresso di nuovi partner per adesso novità non ce ne sono, però ci sono delle trattative in corso. Noi, che arrivino nuovi i soci o meno, andiamo avanti lo stesso.”

“Proposte ce ne sono state in questi anni, la mia ricerca però è abbastanza selettiva: abbiamo un progetto chiaro che vogliamo perseguire. Devo dire che alcune trattative uscite sui giornali non sono mai iniziate. Avremo altri incontri in futuro, il mio sogno è avere degli imprenditori locali per condividere delle scelte”.

“Per il progetto dell’Academy, invece, la trattativa saltata. Il percorso delle giovanili continua comunque, ce lo chiede la Federazione per avere delle società sostenibili. Sull’Academy dovremo avere un ritorno economico e anche a livello di merchandising. Vogliamo raggiungere un livello di sostenibilità maggiore dell’annata precedente.”

Sugli investimenti annuali, continua il presidente: “Il budget è già concordato dalla società e che sta lavorando alla campagna acquisti. Vogliamo continuare sul percorso intrapreso lavorando sui giovani, partendo dalle nostre giovanili. In prima squadra c’è un’ossatura solida, ovviamente se qualcuno farà richiesta di andare via ne parleremo, voglio in squadra gente convinta di restare. Chi vuole andare è meglio che vada. Noi abbiamo già lavorato in precedenza per capire chi sostituire con chi”.

Sul capitolo ds e l’approdo a Lecco di Zerminiani, il presidente spiega che: “Il suo nome è stato scelto dalla verifica dei curricula e da garanzie prestate, sia da Minadeo, da Vitali e da tutto il nostro team. Cercavamo una persona giovane e che conosca bene il mercato, i calciatori e con grande voglia di fare. A Minadeo ho detto io di andare, essendo oramai una persona di famiglia, e una proposta migliorativa è importate coglierla nel momento giusto della propria carriera. Il rapporto con lui è ottimo e sono contento che andrà in una piazza importante”.

Aliberti parla anche di mercato, anche se prossimamente ci sarà un’altra conferenza stampa col nuovo direttore sportivo: “La campagna acquisti non è cominciata ieri, alcuni noi li abbiamo già definiti, altri ne stiamo concretizzando. Il gruppo che se ne occupa è composto da mio fratello Michele, mister Valente, Zemignani e mio figlio Francesco che darà una mano per questo periodo”.

Per quel che riguarda l’obiettivo del Lecco di quest’anno è sicuramente quello di fare non meno di quello che è stato fatto l’anno scorso e il mister è più carico che mai sottolinea Aliberti: “Valente l’ho visto estremamente motivato, più convinto dell’anno scorso. Sono tutti ben allineati su quello che si dovrà fare. Personalmente voglio vedere il miglior Lecco possibile. Ci affidiamo alle persone scelte e messe nei loro ruoli chiave come il mister”.

Per quel che riguarda i quadri dirigenziali: “Sono tutti confermati, da Virna Bonfanti come direttore generale. Come presidente avere una persona come lei che mi aiuta nel gestire tutto l’ambiente è fondamentale. Gli altri dello staff stanno crescendo sempre più e migliorando. Confermati anche gli sponsor, e a breve ci sarà anche le comunicazioni sulle nuove maglie. Su Acerbis: c’è stata un’altra richiesta per allestire un corner in un negozio. Mentre la vendita allo stadio sarà a cura nostra. Per la vendita dei biglietti quest’anno si passerà a Vivaticket e domani si saprà quando apre la campagna abbonamenti”.

Il passo successivo per l’avvio della stagione sarà il raduno della squadra giovedì, 16 luglio, e poi la partenza per il ritiro in Trentino il 19. “La rosa del Lecco – conclude Aliberti – non è del tutto definita. È probabile che siano altri innesti prima della partenza: vogliamo avere una squadra competitiva per raggiungere i nostri obiettivi”.