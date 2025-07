Calcio Lecco. Poker nella prima amichevole stagionale col St. Georgen

Esordio stagionale positivo con la terza maglia granata targata Acerbis

La Lega ha diramato le sfidanti del Lecco nel Girone A: il sorteggio degli accoppiamenti è sabato 26 luglio

LECCO- Il Lecco ha chiuso il ritiro di Rasun-Anterselva con la prima amichevole stagionale con una vittoria sonante contro la squadra locale del St. Georgen che milita in Eccellenza. Nel primo tempo Valente ha schierato un 3-4-2-1 con Furlan confermato tra i pali, in difesa al fianco di Battistini e Marrone, Tanco ha fatto il braccetto di sinistra. Un centrocampo quasi del tutto nuovo con Pellegrino in fascia destra, in mediana Bonaiti e Zanellato, Lovisa esterno sinistro. Ndongue trequartista dietro, le due punte Furrer e Alaoui.

Nella ripresa stesso modulo ma con interpreti diversi: Dalmasso in porta, in difesa Mihali, Di Bitonto e Ferrini. A centrocampo Grassini, Mallamo, Metlika e Anastasini. Dietro le due punte Galeadro e Sipos un insolito Frigerio come trequartista.

Dopo la prima parata di Furlan per evitare lo 0-1, i blucelesti creano numerose occasioni per sbloccare il match, che intorno a metà primo tempo si ferma per permettere i soccorsi a Ndongue, a causa di un infortunio al gomito che ha richiesto l’intervento del 118 e il trasporto in ospedale a Brunico. I sanitari hanno evidenziato una lussazione al gomito sinistro che è stata ridotta in pronto soccorso.

Al posto del camerunese, subentra Sipos che segna il primo gol della stagione bluceleste saltando il portiere su lancio in profondità di Zanellato. Nella ripresa la doppietta di Galeandro e Tordini arrotondano il punteggio sul 4-0 finale. La prossima amichevole sarà con il Lugano, martedì 29 luglio alle 18 al Rigamonti-Ceppi.

Nel match contro il St. Georgen, il Lecco ha vestito la nuova terza maglia targata Acerbis: sfondo granata e scritte azzurre. Colori che richiamano un legame storico e di appartenenza. La stessa appartenenza al territorio lecchese che contraddistingue anche gli sponsor che si trovano sulla casacca.

Il main sponsor confermato è Cantine Pirovano, presente sul fronte delle divise della prima squadra della Calcio Lecco 1912 per la 15ª stagione consecutiva. Galperti Group sarà back sponsor sulle divise ufficiali da gioco della Prima Squadra e main sponsor di maglia per il Settore Giovanile maschile della Società.

Un altro sponsor che ha confermato la partnership coi blucelesti è Img Ultrasuoni, azienda di Mandello del Lario, che per la prima volta sarà sleeve sponsor sulle casacche della prima squadra. Conferma anche per Fiocchi che come nella passata stagione sarà sui pantaloncini.

Il nuovo kit Acerbis x Calcio Lecco 1912 sarà presto disponibile online e nei punti vendita del circuito Futbol Emotion. La vendita dei prodotti ufficiali è, infatti, affidata in esclusiva a Sports Emotion, partner delle attività e rivenditore Acerbis.

Infine, da segnalare le squadre che comporranno il Girone A che la Lega ha diramato nel pomeriggio:

Girone A