Calcio Lecco. Presentata la terza maglia dedicata a Manzoni

Presentata a Villa Manzoni la terza maglia del Lecco

Il presidente Di Nunno: “La maglia riflette l’eredità lasciata dallo scrittore”

LECCO – In occasione dell’anniversario dei 150 dalla morte di Alessandro Manzoni, il Lecco ha presentato la sua terza maglia per la stagione 2023/24 in onore dell’illustre scrittore. Infatti, sulla casacca nero celeste ci sono impresse in trasparenza alcune frasi del celebre “Addio Monti” dei Promessi Sposi.

La maglia realizzata in collaborazione con Legea glorifica il forte legame della squadra con la città come sottolineato dal presidente Cristian Paolo Di Nunno: “In questa maglia si riflette l’eredità lasciata da Manzoni, un omaggio al grande scrittore, unendo il calcio con la cultura locale. Noi indosseremo questa maglia con grande orgoglio celebrando il passato e con uno sguardo verso il futuro. Inoltre, il cofanetto celebrativo verrà consegnato a tutte le squadre avversarie per portare avanti la memoria di Manzoni stesso”.

Anche l’assessore al turismo Giovanni Cattaneo evidenzia il legame tra l’eredità culturale della città e lo sport: “Si rafforza il legame tra società e città in un luogo simbolo come quello di Villa Manzoni. Dobbiamo cogliere l’occasione di questo importante momento per presentarci al meglio come città accogliente per tutti coloro che verranno”.

Invece, l’amministratore unico di Legea Hub Lecco, Mattia Maddaluno, ha spiegato la connessione tra territorio e le altre maglie della squadra: “La prima è un simbolo tra le radici del territorio con la squadra, la seconda valorizza l’aquila che porta avanti principi e obiettivi. Infine, la terza simboleggia l’apertura verso un nuovo mondo, come Lucia in viaggio per Milano”.

Modelli d’eccezione della nuova casacca del Lecco sono Alessandro Caporale, Mats Lemmes e Luca Giudici che torneranno in campo contro la Cremonese sabato, 25 novembre, dove forse ci sarà il debutto della nuova maglia.