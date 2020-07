Nuovo acquisto per i blucelesti

Il centrocampista classe 1989 approda a Lecco

LECCO – Il centrocampista Matteo Marotta vestirà la maglia della Calcio Lecco per la stagione 2020/21. Classe 1989, nato a Vimercate (MB), Matteo Marotta ha giocato le ultime due stagioni al Piacenza e prima ancora aveva vestito per diversi anni la maglia del Giana Erminio passando dalla Promozione alla serie C. 55 presenze e 1 gol e 2 assist per Matteo Marotta nelle ultime due stagioni con gli emiliani.