Calcio Lecco. Primo abbraccio tra tifosi e i cinque nuovi arrivi

Basili, Duca, Parker, Konaté e Urso si sono intrattenuti coi tifosi accorsi a Barzago

Nelle parole dei neo blucelesti grande disponibilità e voglia di mettersi al servizio della squadra

BARZAGO – I cinque nuovi acquisti della Calcio Lecco – Basili, Duca, Parker, Konaté e Urso – si sono presentati ai tifosi accorsi al secondo Meet&Greet della stagione che si è tenuto a Barzago nello store di Futbal Emotion, rivenditore ufficiale delle maglie targate Acerbis. I ragazzi hanno firmato magliette, autografi e fatto le prime fotografie coi propri supporters blucelesti.

In seguito i giocatori si sono prestati a rispondere alle domande dei giornalisti che come i tifosi devono ancora scoprire le qualità e attitudini in campo. Damiano Basili tra i neo arrivati è quello che ha avuto più minutaggio sinora essendo arrivato da poco meno di un mese. Il classe 2004 ha dichiarato di essere – come i suoi compagni – molto carico per il proseguo del campionato più gli eventuali play-off.

Entrare in una squadra a stagione in corso non è facile perché ci sono degli equilibri già consolidati però: “I compagni e l’allenatore mi stanno aiutando a farlo – sottolinea ex Reggiana -. Finora sono sceso in campo sia da attaccante che trequartista, preferisco quest’ultimo ruolo, ma qualsiasi sia la scelta del mister io scenderò in campo per dare il mio meglio. Sabato ho avuto un infortunio, un peccato perché stavo prendendo ritmo partita.”

“L’ambiente Lecco mi è sembrato molto bello sin da subito, si sente il calore dei tifosi che trasmettono tanto. I ragazzi sono tutti bravissime persone e lo stadio non è grandissimo ma forse è meglio così perché si sentono forte i tifosi e tutto quello che ti vogliono trasmettere. Una tifoseria forte che ti da spinta e morale in ogni partita”.

Anche per Edoardo Duca il calore della gente di Lecco è molto forte: “La gente ci tiene tanto e noi siamo pronti a ripagare la loro fiducia con le prestazioni in campo. A livello si ruolo nasco come centrocampista ma mi adatto in diversi ruoli come vuole il mister. Posso giocare sia da mezz’ala che da quinto che dietro le punte per il bene della squadra”.

Grande disponibilità anche nelle parole di Sean Parker: “Sono pronto a fare quello che deciderà il mister, sia partire dal primo minuto e che da subentrante. Quella che mi ha portato qui è stata una trattativa lunga e travagliata ma per volontà mia e volontà del Lecco alla fine ce l’abbiamo fatta con soddisfazione. Qui rispetto alla Pergolettese c’è un modo diverso di giocare più aggressivo e più intenso. I movimenti che il mister richiede sono più movimenti di pressione che sto assorbendo nella maniera migliore”.

Per Ismael Konaté è, invece, un ritorno a casa nella sua Lecco: “Sono tornato per dare una mano al mister, ai miei compagni e ai tifosi. Sono molto carico e non vedo l’ora di incominciare a farlo. Ho voluto essere qui, ho visto quanto ci tenevano a me e quanta fiducia mi hanno trasmesso, quando senti queste sensazioni non vedi l’ora di dar tutto quello che hai sul campo. E’ stato bello ritrovare Anastasini: quando giochi insieme da piccoli, poi maturi e vedi la differenza. Non vedo l’ora di cominciare a spingere e giocare di nuovo con loro”.

Infine l’ultimo acquisto del Lecco, Oliver Urso che ha parlato del suo ruolo: “Mi piace giocare sia come quinto di destra e di sinistra, preferisco a destra ma sono a completa disposizione del mister. Quando ho saputo dell’interessamento del Lecco ero molto felice avendo seguito tutte le partite”.

“Per il calcio che vuole esprimere il mister e la bravura dei miei compagni ho deciso di rifiutare tante altre offerte. Venire qui era l’opportunità migliore a livello personale. Ci è voluta un po’ di pazienza ma ora sono felicissimo. Oggi ho fatto il primo allenamento e ho visto un ambiente fantastico con tanti ragazzi disponibili e educatissimi. Anastasini mi ha dato una mano nel capire le direttive del mister essendo la mia prima volta”.