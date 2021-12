Calcio. Lecco – Pro Sesto finisce 0 a 0 con thrilling finale

Al Rigamonti-Ceppi i blucelesti non vanno oltre il pareggio

LECCO – Finisce pari e patta la sfida tra Lecco e Pro Sesto, ultima partita del girone di andata del campionato di serie C, al termine di una partita equilibrata che non ha regalato nessuna rete. I blucelesti non riescono ad andare oltre il pareggio con la penultima della classe con brivido finale ad opera del bomber Riccardo Capogna che sfiora la rete dell’ex facendo venire i brividi a mister Malgrati & C.

La partita è stata piuttosto equilibrata con diverse occasioni da parte di entrambe le parti. Durante il primo tempo i Lecco cerca la via del gol, ma la difesa sestese è brava a chiudersi. Ci prova Masini con due tiri dalla distanza, al 17’ e al 24’, con palla di poco alta sopra la traversa. Al 40’ un tiro-cross di Zambataro fa tremare gli avversari e sul finire del primo tempo è la Pro Sesto che ci prova prima con Ghezzi da buona posizione e subito dopo con Della Giovanna che sfiora il palo.

Al 15’ del secondo tempo in campo entra Ganz al posto di Petrovic e cinque minuti dopo i blucelesti vanno vicinissimi al gol con un tiro di Giudici deviato in angolo. Poco dopo la mezz’ora di gioco, il neo entrato Tordini va vicino al gol, ma viene anticipato da un difensore. Il Lecco rischia di fare “harakiri” con Celjak che su cross di Scapuzzi sfiora l’autorete. Quindi, nei minuti di recupero, thrilling finale con un tiro dell’ex Capogna sul quale Pissardo tira giù la saracinesca evitando la beffa finale.

Un punto in cascina per il Lecco che muove la classifica, ma resta comunque l’amaro in bocca per non aver sfruttato al meglio un match alla portata dei ragazzi di mister Malgrati.

TABELLINO

LECCO – Pissardo, Celjak, Giudici, Petrovic (15′ st Ganz), Battistini, Iocolano (40′ st Lakti), Merli Sala, Kraja, Masini, Sparandeo (19′ st Tordini), Zambataro. All. Malgrati

PRO SESTO – Del Frate; Mazzarani, Maldini, Gattoni, Della Giovanna, Scapuzzi, Grandi (18′ st Buongiorno), Marzupio (33′ st Gualdi), Brentan, Capogna, Ghezzi (14′ st Capelli). All.Bancheri.

CLASSIFICA

44 Südirol (*)

39 Padova

39 Rerate

36 FeralpiSalò

30 Triestina (*)

27 Juventus U23

25 Virtus Verona

24 Lecco

24 AlbinoLeffe

24 Pro Verceli

23 Seregno

22 Piacenza

21 Trento

20 Fiorenzuola

20 Pro Patria

18 Mantova

18 Legnago

15 Pro Sesto

14 Giana Erminio

(*) una partita in meno