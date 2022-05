Calcio Lecco: rescisso il contratto con l’allenatore De Paola

La decisione della Calcio Lecco è stata resa nota in un comunicato diffuso questa mattina

Il contratto è stato risolto in maniera consensuale

LECCO – Luciano De Paola non è più l’allenatore della Calcio Lecco. Con un comunicato diffuso questa mattina, mercoledì 11 maggio, la società calcistica lecchese rende noto infatti che è stato “risolto consensualmente il contratto” con il mister che ha guidato i blucelesti lungo il campionato da poco andato in archivio.

Non solo. Nella nota “la società desidera ringraziare il tecnico per aver raggiunto i playoff (secondo anno consecutivo), nonché per la dedizione, la correttezza e la professionalità mostrate in questa stagione in bluceleste”.

Come si ricorderà, la Calcio Lecco era stata eliminata al primo turno dei play off domenica 1° maggio durante la partita contro la Pro Patria, persa al Rigamonti Ceppi per 2 reti a zero (qui l’articolo).