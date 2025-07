Calcio Lecco. Rinnovo per Furlan: in bluceleste per un’altra stagione

Il numero 1 bluceleste ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027

Campagna abbonamenti: 650 tessere confermate

LECCO – Il primo dei giocatori che ha rinnovato il suo contratto in questa calda estate di calciomercato è Jacopo Furlan. Il portiere bluceleste è stato uno dei punti fermi della rosa della Calcio Lecco con tutti i tre allenatori (Baldini, Volpe e Valente) che hanno guidato la squadra in questa stagione collezionando 33 presenze totali tra campionato e Coppa Italia.

Inoltre, nella stagione 2024/25 è stato il giocatore con il maggior numero di minuti spesi in campo dell’intera rosa, 2.970′, facendo registrare ben 8 clean sheet. Per l’ottimo rendimento dimostrato la società di via Don Pozzi ha prolungato il contratto di Furlan per un’ulteriore stagione fino al 30 giugno 2027.

Il portiere classe 1993 è arrivato a Lecco nell’estate 2024 dal Catania, portando con sé un bagaglio di esperienze con oltre 150 presenze in Serie C, 11 in Serie B e anche una stagione in Serie A con l’Empoli.

Intanto, si è conclusa la prima fase di conferma in prelazione della campagna abbonamenti “Se ci sei ci senti“. Sono state rinnovate 650 tessere su 2008 della precedente annata di cui 400 rinnovi in Curva Sud e 150 in Tribuna tra centrale e laterale. Mentre, da oggi parte la fase della vendita libera che terminerà il 31 luglio alle ore 18 e sarà aperta a tutti.