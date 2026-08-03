Calcio. Lecco sconfitto in amichevole dall’Hellas Verona per 3-0

Partita dominata dalla squadra di Baroni: lavori in corso per mister Valente

In gol: Edmundsson al 31′, Harroui al 59′ e 18′ Mulattieri al 63′

VILLAFRANCA – Arriva al terzo test precampionato la prima sconfitta del Lecco di Federico Valente. A Villafranca ieri, domenica, l’Hellas Verona si è imposto per 3-0 al termine di una gara condotta con autorità.

Il tecnico bluceleste ha messo in campo due formazioni diverse nel primo e nel secondo tempo. In avvio 3-5-2 con Vettorel in porta, in difesa Triacca, Mihali e Sinn; a centrocampo Nova, Mallamo, Bonaiti, Papotti e Litti; davanti Galeandro e Parker. Nella ripressa ancora Vettorel tra i pali, davanti a lui Polonioni, Meleddu e Kritta; in mediana Manetti, Pellegrino, Metlika, Arena e Anastasini; in attacco Furrer e Fasan.

Sul fronte opposto mister Marco Baroni ha risposto col 4-3-2-1 con Leali; Oyegoke, Slotsager, Edmundsson, Frese in difesa; Bernede, Kastanos; Compagnon, Harroui, Sarr a centrocampo e Livramento terminale offensivo.

Buona prova di Vetterol (V) in avvio tra i pali blucelesti con due ottimi interventi: prima sul tiro di Livramento (V) chiudendo il primo palo e poi al 9′ in uscita su Compagnon (V). Alla mezz’ora grande occasione per Sarr (V), il suo colpo di testa sfiora il palo. La rete del vantaggio arriva un minuto dopo su una leggerezza difensiva della retroguardia bluceleste: Kastanos (V) recupera palla e mette al centro per Edmundsson (V) che da solo mette a sedere il portiere del Lecco.

Nella ripresa il Lecco fatica a rendersi pericoloso in fase offensiva e l’Hellas Verona chiude definitivamente i conti con altre due reti. Al 59′ Harroui supera Vettorel nell’uno contro uno, mentre quattro minuti più tardi Suslov serve in profondità Mulattieri, che da posizione defilata firma il definitivo 3-0.

Poco Lecco contro un ottimo Hellas Verona che ha fatto la partita, i blucelesti ancora orfani di un vero centrale difensivo arrancano e hanno bisogno di puntellare la rosa proprio in quel reparto prima dell’inizio della stagione. La prossima gara del Lecco è l’amichevole di mercoledì 5 agosto contro l’Inter U23 che si giocherà al Rigamonti–Ceppi alle ore 18:00, mentre l’8 agosto sarà la volta dell’Atalata U23 sempre al Rigamonti Ceppi con calcio d’inizio alle ore 11:00.