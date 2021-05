Calcio Lecco sconfitto in casa dall’AlbinoLeffe per 2 a 1

Ospiti a segno nel primo tempo con Borghini al 15° e Petrungaro al 39°. Per il Lecco accorcia Icolano al 47°

Blucelesti che chiudono in 6^ posizione accedendo ai Playoff.

Domenica prossima subito in campo contro il Grosseto

LECCO – Oggi, al Rigamonti Ceppi, ci si aspettava un altro Lecco, con un altro piglio e sopratutto un altro risultato. Playoff già in cascina, vero, ma il 6° posto costringe i blucelesti ad uno sforzo maggiore dovendo affrontare i due primi turni dei Playoff.

Si comincia subito domenica 9 Maggio contro il Grosseto (9° classificato), partita seccca, con i blucelesti che avranno due risultati utili sui tre (vittoria e pareggio) per ottenere il passaggio del turno. Sarà quindi una settimana intensa per i ragazzi di mister D’Agostino, che dovranno ritrovare concentrazione e gioco, cose che sono mancate nella gara odierna contro l’AlbinoLeffe che ha chiuso la “regular season” del Girone A di Serie C.

Gara che non regala grandi emozioni nei primi venti minuti di gioco con il Lecco che al 16° cerca la via del gol sfruttando un corner dalla destra calciato da Iocolano, ma il colpo di testa di Raggio finisce tra le braccia di Savini.

AlbinoLeffe che si fa pericoloso al 23° con un colpo di testa di Cori con palla che esce alto di poco. Al 25° il vantaggio degli ospiti: calcio d’angolo dalla sinistra di Genevier e colpo di testa vincente di Borghini: 0-1.

Quattro minuti più tardi arriva il raddoppio dei ragazzi di mister Zaffaroni che sfruttano al meglio un contropiede innescato da Manconi che serve bene Petrungaro defilato sulla destra il quale lascia partire un diagonale forte e potente che non lascia scampo a Bonadeo: 0-2.

Al 45° il Lecco tenta di reagice con Iacolano che prova dalla lunga distanza su punizione con palla fuori di poco.

La ripresa si apre nel migliore dei modi per il Lecco, che accorcia le distanze con una gran punizione di Iocolano con palla sul palo più lontano dove Savini non può arrivarci: 1-2.

Al 53° Lecco va vicino al pareggio con la deviazione sottoporta di Capogna bravo a sfruittare un calcio d’angolo, ma Savini non si fa sorprendere deviando in angolo.

Al 63° è di nuovo il Lecco che ci prova, di nuovo su punizione, con la palla che sorvola di poco la traversa.

Al 71° si vede l’AlbinoLeffe di nuovo in contropiede avviata dal solito Manconi, con palla che finisce a Tomaselli, cross perfetto sul secondo palo dove Gusu solo davanti al portiere calcia fuori.

Nel finale di gara sussulto bluceleste con Capoferri che scocca un gran diagonale, ma Savini si fa trovare pronto e salva il risultato deviando in angolo. AlbinoLeffe batte Lecco 2 a 1.

TABELLINO

LECCO: Bonadeo, Merli Sala, Raggio (dal 60° Capoferri), Cauz, Azzi, Bolzoni, Marotta (dal 78° Lora), Masini (dal 72° Nesta), Iacolano, Mangni (dal 46° Mastroianni), Capogna. All. D’Agostino

ALBINOLEFFE: Savini, Borghini, Canestrelli, Riva, Petrungaro (dal 60° Gusu), Gelli, Genevier, Giorgione, Tomaselli (dall’80° Nichetti), Manconi, Cori. All. Zaffaroni.

ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno.

MARCATORI: Borghini (A) al 15°, Petrungaro (A) al 39°, Icolano (L) al 47°.

NOTE. Ammoniti: Canestrelli (A), Mastroianni (L).

CAMPIONATO DI SERIE C – GIRONE A

CLASSIFICA FINALE

1. Como – (promosso in Serie B)

2. Alessandria

3. Renate

4. Pro Vercelli

5. Pro Patria

6. Lecco

7. AlbinoLeffe

8. Pontedera

9. Grosseto

10. JuventusU23

11. Novara

12. Piacenza

13. Olbia

14. Giana Erminio

15. Pergolettese

16. Carrarese

17. Pro Sesto

18. Pistoiese (retrocessa in Serie D)

19. Lucchese (retrocessa in Serie D)

20. Livorno (retrocessa in Serie D)