Calcio Lecco. Sean Parker vestirà la maglia bluceleste fino al 2028

L’attaccante in arrivo dalla Pergolettese indosserà la maglia numero 99

Di Gesù si trasferisce in prestito al Siracusa

LECCO – È fatta per Sean Parker al Lecco. L’attaccante italo-inglese è stato acquistato a titolo definitivo dalla Pergolettese. Il classe ’97 ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2028, solo Zanellato ha un contratto altrettanto lungo, anche se il più esteso della rosa è quello del giovane Mihali fino al 2029.

L’attaccante nato a Ronciglione, in provincia di Viterbo, è cresciuto a livello tra le fila di Viterbese, Lazio, Vicenza, Bari e Pescara prima di passare nei professionisti con la maglia del Monopoli e poi quella della Lucchese. Un passaggio in Serie D con la Massase, nel 2018, prima di tornare in Lega Pro e rimanerci per sei stagioni consecutive con la maglia della Pro Patria con cui ha disputato 133 gare e messo a segno 18 reti.

Nell’estate 2024 è approdato a Crema per vestire la maglia della Pergolettese con cui ha collezionato 35 presenze e 6 gol. Parker è una punta centrale duttile che potrà essere una valida alternativa a Sipos e dare man forte l’attacco di mister Federico Valente apparso in difficoltà nel recente match con l’Inter U23.

Mentre, sul fronte delle uscite la società bluceleste ha risolto anticipatamente il prestito di Enrico Di Gesù alla Pergolettese per cederlo sempre con stessa formula al Siracusa Calcio 1924 fino al 30 giugno 2026, formazione che milita nel Girone C di Serie C e che sta lottando per salvarsi.