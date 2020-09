A Lugano Mangni e Galli recuperano il doppio vantaggio svizzero

Nell’amichevole di oggi tra i titolari anche l’ultimo acquisto Del Grosso

LUGANO – E’ terminata col punteggio di 2-2 la prima amichevole precampionato della Calcio Lecco. Sul terreno di gioco del Lugano i ragazzi di mister D’Agostino rimontano un doppio svantaggio grazie alle reti di Mangni, a segno dagli undici metri al 68′, e Galli, bravo a pareggiare i conti con una botta da fuori area all’84’.

D’Agostino riparte dal 3-4-2-1

Allo stadio di Cornaredo D’Agostino si affida al 3-4-2-1. A proteggere i pali c’è Safarikas, la difesa a tre viene composta da Merli Sala, Malgrati e Celjak, a centrocampo giocano Giudici, Galli, Del Grosso e Capoferri mentre il tridente vede Haidara e Mangni in appoggio a Capogna.

In avvio di gara le emozioni non sono molte ma al 10′ il punteggio si sblocca. Sugli sviluppi di un corner il direttore di gara nota un intervento da rigore in area lecchese; dal dischetto calcia Maric che fredda Safarikas.

La risposta bluceleste è affidata a Capogna, ben imbeccato da Del Grosso, che impegna al volo Baumann. La punta romana però nell’occasione viene colta in fuorigioco dal guardalinee.

Al 26′ è invece Giudici a provarci dopo un rinvio errato di Baumann. Il tiro da posizione impossibile del centrocampista lecchese termina a lato ma non di molto. Subito dopo Capoferri salta due uomini per poi servire Mangni, il cui colpo di testa però non è preciso.

La ripresa si apre con i padroni di casa all’attacco. Al 50′ Safarikas è bravo a sventare su Joaquin in uscita; al 59′ non può invece nulla sul colpo di testa di Macek, che raddoppia sugli sviluppi di una punizione.

Dopo la seconda rete svizzera il Lecco prova subito a riaprire la gara e al 68′ Galli è bravo a procurarsi un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Mangni che non fallisce e accorcia le distanze.

Al 73′ è invece ancora protagonista Safarikas, che salva alla grande di piede sulla conclusione ravvicinata di Lavanchy. Si arriva dunque alle battute finali sul 2-1 ma all’84’ a trovare il colpo vincente è Galli, che di controbalzo da fuori area realizza il gol del definitivo 2-2.

LUGANO – LECCO 2-2: Maric (LU) 10′ rig., Macek (LU) 59′, Mangni (LE) 68′ rig., Galli (LE) 84′.

LUGANO: Baumann, Guerrero, Maric, Lungoyi, Bottani, Sabbatini, Lavanchy, Custodio, Joaquin, Daprelà, Macek. A disposizione: Covilo, Sasere, Jovanovic, Selasi, Sebastian, Seferaj, De Queiroz, Manicone, Centinaro. All.: Maurizio Jacobacci.

LECCO: Safarikas; Merli Sala (dal 60′ Raggio), Malgrati, Celjak, Giudici (dal 32′ Mastroianni), Galli, Del Grosso, Capoferri, Haidara, Mangni (dall’83’ Ronci), Capogna (dal 71′ Nuzzo). A disposizione: Bonadeo, Malvestiti, Marotta, Moleri. All.: Gaetano D’Agostino