Calcio Lecco si riparte: al via gli allenamenti con il nuovo staff tecnico

Valente promuove Diego Montecchio come mister in seconda

Mercoledì 16 luglio il primo allenamento aperto della stagione 25/26

LECCO – Nella mattinata odierna c’è stato il primo allenamento della stagione 2025/26 della Calcio Lecco 1912 con 20 giocatori della prima squadra e 7 ragazzi aggregati della Primavera. Essendo il primo è stato a porte chiuse, ma la linea portata avanti da mister Valente di aprire le porte al pubblico, come è stato sin dal suo arrivo nella passata stagione, entrerà in vigore già da questo mercoledì, giorno in cui ci sarà il primo allenamento a porte aperte. Dalle ore 9.45 le porte dello stadio Rigamonti-Ceppi nel settore della tribuna si spalancheranno ai tifosi fino alle 12 circa.

Al termine della seduta il numero 1 del Lecco, Jacopo Furlan, ha dichiarato: “Il primo giorno è sempre speciale: è stato bello rivedere vecchi compagni e conoscere i nuovi arrivati. Abbiamo subito iniziato a lavorare duro: sarà una stagione molto lunga e vogliamo farci trovare pronti da subito”.

Mentre il neo arrivo Andrea Mallamo si è detto contento di “aver finalmente cominciato a lavorare. Ho trovato esattamente l’ambiente che mi aspettavo. Mister Valente e il suo staff pretendono il massimo a ogni secondo che trascorriamo in campo. Ci attende una lunga estate di fatica e sudore”.

Un’altra novità di giornata è stato il programma delle amichevoli estive che la squadra bluceleste effettuerà per prepararsi al meglio alla prossima annata sportiva:

Lecco – St. Georgen | Giovedì 24 luglio, h 18.00 – Centro sportivo Valdaora (BZ)

Lecco – Lugano U21 | Martedì 29 luglio, h 18.00 – Stadio Rigamonti-Ceppi

Padova – Lecco | Sabato 2 agosto, h 18.00 – Da definire

Lecco – Sondrio | Mercoledì 6 agosto, h 19.00 – Stadio Rigamonti-Ceppi

Lecco – da definire | Sabato 9 agosto, h 18.00 – Da definire

Mentre, il primo impegno ufficiale sarà il turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C che si terrà domenica 17 agosto. La prima giornata di campionato si svolgerà nel fine settimana seguente. Per entrambi gli impegni data e orario sono ancora da definire.

Infine, lo staff tecnico di mister Valente è stato rinnovato a partire dall’allenatore in seconda che è Diego Montecchio che ha sostituito Nicolò Cherubin. I due collaboratori tecnici sono: Ivan Audino e Martin Kiener. Il primo è un ex calciatore che ha lavorato in Svizzera, dove aveva una sua attività, e ha un passato nelle giovanili del Winterthur da assistente tecnico, mentre il secondo faceva già parte dello staff dell’allenatore bluceleste.

Invece, si aggrega al team William Luzi che sarà il nuovo match analyst della Calcio Lecco 1912 al posto di Diego Montecchio, passato di grado. Come preparatore dei portieri è confermato Carlo Zotti, così come il collaboratore atletico Alessandro Montanari che lavorerà insieme al nuovo preparatore atletico Francesco D’Alessandro che vanta un curriculum di tutto rispetto avendo lavorato per oltre 17 anni nelle giovanili della Fiorentina, per poi passare all’Ancona e nell’ultima stagione nella Juventus Under 17.

Riguardo, invece, allo staff medico sanitario della Calcio Lecco c’è il ritorno come responsabile della dottoressa Chiara Airoldi che lavorerà insieme ai due medici sociali Gianluca Nogara ed Andrea Poli. Mentre i masso fisioterapisti sono: Davide Cadeddu, Federico Cortesi ed Alessandro Gerosa.