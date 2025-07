Calcio Lecco. Sipos prolunga il contratto per un’altra stagione

Il capocannoniere del Lecco sarà bluceleste fino al 30 giugno 2027

In stagione Sipos è primo della rosa bluceleste per numero di presenze: 2932′ minuti in totale

LECCO – Il pilastro dell’attacco bluceleste, Leon Sipos, ha deciso di prolungare il contratto che sarebbe scaduto il 30 giugno 2026 fino al 2027. Il croato ha avuto un ottimo rendimento della stagione passata sia a livello di marcature avendo siglato 12 reti che a livello di rendimento, infatti sulle 37 partite totali della Calcio Lecco è stato schierato per ben 34 volte da titolare.

Il classe 2000 prima di arrivare a Lecco aveva vestito la casacche di Catania, Fidelis Andria e Trento. A livello giovanile è cresciuto nella Dinamo Zagabria, con cui ha disputato anche la Uefa Youth League giocato, segnando 6 gol in 15 apparizioni. In curriculum ha anche esperienze con NK Istria in Croazia e Spartaks lo Lettonia.

Il croato è sempre stato lodato da tutti i tre allenatori che si sono susseguiti sulla panchina della Calcio Lecco. In particolare Valente ne aveva ammirato il gran cuore e lo spirito di sacrificio messo in campo nel difendere il risultato insieme alla squadra, per esempio nel match contro la Giana Erminio, oltre che le ottime capacità offensive.