Calcio Lecco. Sono 27 i blucelesti convocati per il raduno al Rigamonti-Ceppi

Valente chiama a raccolta 20 giocatori della prima squadra

Altri sette giovani della Primavera si uniranno al raduno

LECCO – Nella mattinata di lunedì ci sarà l’inizio del raduno dei blucelesti che si troveranno al Rigamonti-Ceppi per poi partire per l’Alto Adige il 17 di luglio. Per il momento sono 27 i giocatori convocati da mister Federico Valente di cui 20 della prima squadra e 7 calciatori della Primavera.

I ragazzi di mister Mazzoleni aggregati sono: Jason Anastasini che ha recentemente firmato il suo primo contratto da professionista, il portiere Gregory Constant, Christian Di Bitonto, Lorenzo Mihali, Daniele Papotti, Andrea Riva e Nicolò Tondi.

Riguardo, invece, la prima squadra c’è il ritorno dal prestito dal Messina di Mattia Tordini tra i convocati oltre tutti i nuovi arrivi: Alaoui, Bonaiti, Furrer, Lovisa, Mallamo, Metlika e Pellegrino. Gli altri chiamati al raduno sono Battistini, Dalmasso, Di Gesù, Ferrini, Frigerio, Furlan, Galeandro, Grassini, Kritta, Marrone, Mendoza e Sipos.

Non convocati al momento Manuel Martic, Niccolò Zanellato, Djavan Anderson, Julian Kristoffersenn e Doudou Mangni che sono andati in scadenza di contratto il 30 giugno. Mentre, i prestiti scaduti sono quelli di: Vincenzo Polito, Giacomo Cavallini, Andrea Marino, Crystopher Attys, Flavio Di Dio e Fallou Sene. In fase di contrattazione il prolungamento con il portiere Fall che potrebbe unirsi al raduno in corso d’opera.