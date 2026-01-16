Calcio Lecco. Sul mercato arriva Edoardo Duca, saluta Galeandro

Secondo rinforzo in casa Lecco: Edoardo Duca vestirà la maglia bluceleste fino al 30 giugno 2026

Galeandro va in prestito alla Giana Erminio

LECCO – Continua la campagna di rafforzamento della Calcio Lecco 1912 nel mercato di riparazione invernale: è ufficiale l’arrivo di Edoardo Duca. Il centrocampista proveniente dalla Juve Stabia in Serie B arriva in prestito fino al 30 giugno 2026.

Il classe ’97 ha fatto la gavetta in Serie D tra Grumellese, Oltrepò Voghera e Pavia per poi fare il salto di categoria col Modena con cui conquista la promozione in Serie C. Nel 2020 si trasferisce temporaneamente alla Pergolettese con cui colleziona 32 presenze e 6 gol. Rientrato a Modena, nella stagione 21/22, conquista la promozione diretta in Serie B vincendo il campionato e aggiudicandosi anche la Supercoppa di Serie C. In tre stagioni in B con i ‘canarini’ raccoglie 58 presenze e 3 reti.

Nell’estate 2025 conclude la sua esperienza in gialloblù, trasferendosi alla Juve Stabia. In questa prima parte di stagione con la società campana, Duca ha collezionato solamente tre presenze in campionato entrando sempre dalla panchina e ha scelto la formazione bluceleste per trovare più spazio e minuti. Il nuovo numero 97 è un centrocampista alla Valente: estremamente duttile che può ricoprire tutti ruoli del centrocampo.

Mentre, sul fronte delle uscite la Calcio Lecco ha ceduto a titolo temporaneo fino a fine stagione Alessandro Galeandro alla Giana Erminio. L’attaccante che era arrivato a Lecco nell’estate 2023 dall’Alessandria in un anno e mezzo ha collezionato 54 presenze, 5 gol e 6 assist. In questa stagione, il classe non era più una delle prime scelte di Valente che l’ha inserito dal primo minuto solo in 6 occasioni.