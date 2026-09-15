Calcio Lecco. Via al ritiro degli abbonamenti per la nuova stagione

Il ritiro degli abbonamenti avverrà presso la Curva Nord a partire da martedì 15 settembre
È obbligatorio presentare il tagliando cartaceo e un documento d’identità
LECCO – Da oggi, martedì 15 settembre, è possibile ritirare le tessere relative agli abbonamenti per la stagione sportiva 2026/27 per le partite casalinghe della Calcio Lecco che sono state sottoscritte ai botteghini dello stadio.
Le operazioni di consegna si svolgeranno presso il botteghino della Curva Nord dello stadio Rigamonti-Ceppi nelle seguenti fasce orarie:
- Martedì 15 settembre: 11:00–13:00 / 15:00–17:00
- Mercoledì 16 settembre: 11:00–13:00 / 15:00–17:00
- Giovedì 17 settembre: 11:00–13:00 / 15:00–18:00
- Venerdì 18 settembre: 11:00–13:00 / 15:00–18:00
- Sabato 19 settembre: 11:00–13:00
Per il ritiro della tessera sarà obbligatorio presentarsi muniti del tagliando cartaceo rilasciato al momento della sottoscrizione dell’abbonamento e di un documento d’identità in corso di validità.
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