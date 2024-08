Calcio. Mister Baldini: “Buon Lecco ma voglio maggiore determinazione”

Dopo il successo nel primo match di Serie C contro la Clodiense

Baldini: “Una vittoria fondamentale dal punto di vista mentale”

LECCO – “Le neo promosse mi preoccupano sempre, i ragazzi hanno recepito le mie parole e pareggiato la loro determinazione, grazie a ciò abbiamo portato a casa punti importanti”. Queste le prime parole di mister Baldini dopo la partita di campionato vinta 1-0 contro l’Union Clodiense.

Il tecnico bluceleste analizza la gara: “Abbiamo avuto una buona tenuta fisica ma c’è ancora tanto da lavorare. Nel primo tempo inoltre siamo stati troppo timorosi, bisogna mettere maggiore determinazione sin dal primo minuto di gioco. In campo oggi, però, ho visto degli uomini che hanno cercato la vittoria. Questo successo è fondamentale dal punto di vista mentale”.

Riguardo alla formazione scesa in campo oggi, Baldini sottolinea: “Ho studiato questa formazione, ma farò sempre dei cambi che servono a dare maggiore dinamismo alla squadra durante la gara in corso. Farò sempre le cinque sostituzioni, ragiono sempre sui 15 giocatori non solo gli undici che scendono in campo all’inizio”.

“Tutti hanno un grande margine di crescita, sia noi che i nostri avversari abbiamo provato ad attaccare la profondità e abbiamo sofferto su alcuni lanci iniziali ma per il resto abbiamo gestito bene i loro attaccanti. Battistini e Marrone hanno giocato bene, come Furlan. Il ritorno di Lepore era fondamentale all’interno del gruppo”.

C’è stato anche un grande lavoro di ricompattamento, spiega Baldini: “Ricompattare questa situazione era molto difficile, è stato il lavoro più grande che c’era da fare. Dato quello che abbiamo visto oggi il lavoro è stato fatto molto bene ma, dobbiamo ora migliorare tanto sul gioco”.