L’11 agosto ore 17 al Rigamonti-Ceppi il primo dei due match contro la nazionale elvetica

Venerdì 13 agosto a Losone, nel Canton Ticino, la seconda sfida che vedrà in campo gli azzurrini

LECCO – Tutto pronto per la doppia sfida amichevole fra le Nazionali di calcio Under 17 di Italia e Svizzera: la prima di queste, in programma mercoledì 11 agosto alle 17, si giocherà allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. L’assessore allo Sport del Comune di Lecco Emanuele Torri sarà presente per assistere dal vivo al primo dei due appuntamenti degli Azzurrini.

“Per la città di Lecco – spiega l’assessore allo Sport Emanuele Torri – è un grande piacere ospitare la nostra Nazionale Under 17. È stata un’estate piena di soddisfazioni dal punto di vista sportivo ed abbiamo ancora negli occhi il trionfo di Wembley e le lacrime di gioia di giocatori, dirigenti e tifosi. Con Mancini è cominciato un progetto di significativa valorizzazione dei nostri giovani talenti e ci auguriamo che nella Nazionale della classe 2005 ci possa essere qualche campione del domani. Ringraziamo la nostra nazionale per aver scelto Lecco come sede di questa amichevole. Aggiungo anche a nome di tutta l’amministrazione comunale un caloroso saluto alla nazionale elvetica”.

La seconda amichevole fra Italia e Svizzera U17 si disputerà venerdì 13 agosto a Losone, nel Canton Ticino. Questi i giocatori convocati, tutti nati nel 2005, da parte del CT Bernardo Corradi: Alessandro Calligaris (Inter), Federico Magro (Lazio) e Paolo Raimondi (Inter) come portieri; Michele Casali (Milan), Fabio Chiarodia (Werder Bremen), Claudio Parlato (Sassuolo), Mane Filippo Calixte (Sampdoria), Mattia Malaspina (Milan), Alessandro Milani (Lazio), Alessio Piantedosi (Milan), Filippo Saiani (Spal) e Mario Vilardi (Napoli) per i difensori; Bruno Kevin (Sassuolo), Valentin Carboni (Inter), Paolo De Angelis (Roma), Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Genoa ), Vincenzo Onofrietti (Borussia Dortmund), Francesco Stante (Inter), Tommaso Ricordi (Inter) e Antonio Troise (Lazio) come centrocampisti; Diego Brasili (Lazio), Alessandro Bolzan (Roma ), Simone Leonardi (Sampdoria), Giacomo Marconi (Parma) e Emanuele Benedetti (Milan) per gli attaccanti.