Campo di calcio aperto questa settimana ad Acquate

Invito rivolto ai giovani delle annate dal 2007 al 2015

LECCO – Da mercoledì 14 a venerdì 16 luglio, la Polisportiva Futura ’96 invita a partecipare all’open day di calcio presso il campo sportivo di Acquate, con ingresso dal sagrato Don Abbondio.

Tre serate, divise in fasce d’età, per permettere a bambini e ragazzi di calcare il bel campo sportivo rimesso a nuovo 2 anni fa per merito della fattiva collaborazione tra la Polisportiva Futura ’96, capitanata dal presidente Matteo Mezzera, e la parrocchia guidata da don Carlo Gerosa.

Programma

Mercoledì 14 luglio, dalle 18 alle 20: Annate 2012-2013-2014-2015

Giovedì 15 luglio, dalle 18 alle 20: Annate 2009–2010–2011

Venerdì 16 luglio, dalle 19 alle 22: Annate 2007–2008

“Allenatori e istruttori vi attendono numerosi al campo sportivo di Acquate per farvi divertire – dicono dalla Futura ’96 -. E’ importante presentarsi al campo con modello di autocertificazione Covid e con copia certificato medico in corso di validità. Con l’auspicio che la stagione 2021/2022 riparta con tutta la fantastica normalità che tanto quasi annoiava, quanto ora ci manca”.

Contatti