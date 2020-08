Calcio. Porte aperte al campo di Acquate, open day della Futura ’96

Invito rivolto ai ragazzi delle annate dal 2010 al 2014

Un allenamento in collaborazione con l’Olginatese Academy

LECCO –La Futura ’96, in collaborazione con l’Olginatese Academy, invita tutti i ragazzi delle annate dal 2010 al 2014 a partecipare a un Open day calcistico in vista della stagione sportiva 2020/2021. L’Open day si terrà presso il nuovo campo sportivo sintetico di via Renzo, presso l’oratorio del rione di Acquate a Lecco.

Gli allenatori della scuola calcio, coordinati da mister Beppe Sala dell’Olginatese Academy attendono i ragazzi per 2 ore di calcio e divertimento, il tutto nel rigoroso rispetto delle norme anti covid-19. Verrà eseguita la rilevazione della temperatura corporea e igienizzazione mani, oltre a un breve check-in “anagrafico”, in una zona dedicata al triage.

Per una miglior organizzazione e gestione degli spazi contattare Emanuele (cell. 392 8531735) o Giovanni (328 7571317).

Le date dell’open day