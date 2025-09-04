Calcio. Presentata la rosa ufficiale del Lecco di mister Valente

Terminato il mercato, blucelesti pronti per la nuova stagione

La presentazione si è tenuta alla Canottieri Lecco, luogo simbolo dei colori blucelesti

LECCO – Per la presentazione della prima squadra della Calcio Lecco quest’anno è stato scelto un luogo simbolo per i colori blucelesti: la Canottieri Lecco. La serata si è aperta con una citazione del presidente della club remiero, Marco Cariboni, che però non era presente all’evento, tratta da il libro “Tutto il Lecco, partita per partita”.

Il testo citato sottolinea il legame a doppio filo tra le due società: “Se oggi i tifosi della Calcio Lecco possono vantarsi di essere tra i pochi al mondo ad indossare a una maglia a strisce blu e celesti il merito lo devono alla Canottieri Lecco. Sul finire del 1913, Giuseppe Riccardo Badoni approvò definitivamente la richiesta dei soci di accorpare la sezione calcio tra gli sport presenti in Canottieri, la squadra indossò i nostri colori che erano appunto il blu del lago e il celeste del cielo”.

A fare le veci del presidente Cariboni è stato il consigliere Davide Cosentino che ha dato il benvenuto a tutti i presenti con queste parole: “Sono innamorato del calcio e ringrazio la Calcio Lecco per essere qua oggi, la vostra presenza qui ci rende fieri ed orgogliosi perchè la Calcio Lecco è nata proprio tra queste mura. Noi quest’anno compiamo 130 anni e ringrazio staff, sponsor ed istituzioni che ci sostengono. Quello che facciamo, lo facciamo verso i ragazzi i quali hanno, oggi più mai, bisogno di sport, di regole e di stimoli”.

Il profondo legame tra le due società è stato rimarcato da parte del presidente della Calcio Lecco, Aniello Aliberti, con la consegna al consigliere Cosentino e alla vice presidente Lucia Micheli di una maglietta bluceleste firmata da tutti i calciatori e con stampato sulle spalle l’anno della fondazione della Canottieri: il 1895.

Dopodiché il presidente Aliberti ha preso parola: “Siamo tornati all’origine e ringrazio la Canottieri di aver ospitato la presentazione in questo posto meraviglioso. Saluto le autorità qui presenti: il Prefetto Paolo Giuseppe Alfredo Ponta, il Questore Stefania Marrazzo e il sindaco Mauro Gattinoni”.

“Sono arrivato l’anno scorso a Lecco e ci sono stati alcuni problemi ma alla fine ne siamo usciti. Per quest’anno mi prendo la responsabilità di tutto quello che arriverà o meno. Penso, infatti, di aver dato una maggiore organizzazione alla Calcio Lecco grazie all’arrivo di Virna Bonfanti che gestisce l’organizzazione di tutto lo staff e dalla squadra”.

“Mi voglio complimentare in particolare coi ragazzi delle giovanili per i risultati raggiunti durante la stagione 24/25 e sono contento di aver trovato un mister che segue la mia stessa linea di valorizzazione dei giovani. Inoltre, ringrazio tutti gli sponsor che ci sostengono con passione. Posso affermare che in un solo anno questi colori blucelesti sono entrati nel mio cuore”.

I giocatori sono stati poi presentati uno per uno in ordine di maglia dal numero 1, Jacopo Furlan, fino al numero 99 Jakob Tscholl. Presente anche l’ultimo arrivo in casa bluceleste Davide Voltan e Davide Grassini, reintegrato in rosa, assente invece Mattia Tordini. Mattia Rizzo impegnato con l’U20 della Svizzera non era presente alla presentazione.

Portieri: Furlan, Dalmasso, Costant, Tscholl.

Difensori: Marrone, Battisitini, Ferrini, Tanco, Lovisa, Romani, Rizzo, Kritta.

Centrocampisti: Zanellato, Malllamo, Grassini, Bonaiti, Pellegrino, Mihali, Metlika, Frigerio, Papotti, Anastasini, Arena.

Attaccanti: Voltan, Alaoui, Furrer, Galeandro, Ndongue, Sipos, Tordini.

Capitan Matteo Battistini si è detto orgoglioso di essere rimasto a Lecco ed ha promesso che: “Come gruppo daremo sempre il cento per cento in ogni allenamento e in ogni partita da qui alla fine del campionato”.

Invece, mister Federico Valente ha ringraziato tutti i presenti: “Siete voi che ci date la possibilità di esprimerci in campo. Noi daremo sempre il massimo, sono contento dell’ambiente che ho trovato a Lecco perché ci permette di lavorare al meglio. Ringrazio del sostegno anche il pubblico lecchese, so quanta pressione c’è attorno a questa squadra e quanta sia la voglia di vedere risultati sin da subito però, a volte ci vuole un po’ di pazienza per raggiungere gli obbiettivi sperati”.

Anche il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, ha salutato i partecipanti alla presentazione: “Siamo in un luogo simbolo della nostra città insieme a due società storiche: 130 anni della Canottieri e 113 per la Calcio Lecco. La storia che dobbiamo scrivere è ancora lunga, il 2025/26 sarà un anno in cui tutti saremo impegnati a scriverne una pagina importante”.

“Con il presidente Aliberti c’è sempre stato un discorso schietto e trasparente. Nonostante le reciproche difficoltà, c’è un progetto che guarda avanti con solide basi e solidi principi di organizzazione, queste sono le condizioni per far bene. Lecco vanta un importante primato come città numero uno per la pratica sportiva dei giovani, l’augurio che vi faccio è che sappiate essere un vero e sano esempio per loro in quanto siete la squadra simbolo di questa città”.

Infine, ha concluso gli interventi il presidente onorario, Angelo Battazza: “Abbiamo avuto davvero fortuna di aver trovato un presidente così e dobbiamo tenercelo stretto. La società è molto seria e si parte da questa serata per fare un grande campionato. Alla guida della squadra c’è un mister che ha grinta da vendere e mi auguro che ci porterà sulla luna”.