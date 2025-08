Calcio. Prima caduta estiva per il Lecco in amichevole contro il Padova

Il Lecco perde 3-1 contro la squadra di Andreoletti

Apre le marcature Sipos al 10’, poi doppietta di Fusi al 34’ e al 42’ e rigore di Varas al 52’

ABANO TERME – La Calcio Lecco cade per la prima volta nelle amichevoli estive, dopo le vittorie con St. Georgen e Lugano Under 21, contro il Padova. La formazione veneta neopromossa in Serie B è stata avversaria, nella passata stagione, dei blucelesti nel Girone A di Serie C ed aveva vinto in entrambe le occasioni. Nel match di Abano Terme arriva la terza sconfitta, nel giro di un anno, contro i biancoscudati che s’impongono con un netto 3-1.

Il Lecco parte con Furlan in porta, difesa a tre con Tanco, Battistini e Ferrini. A centrocampo: Pellegrino, Mallamo, Metlika e Furrer. Dietro la coppia formata da Sipos e Galendro confermato Marco Frigerio dal primo minuto.

Pronti-via è il Lecco a rendersi subito pericoloso con Sipos, che prima ci prova in mischia e poi al 6’ raccoglie un cross basso di Frigerio dalla destra girando in porta lo 0-1. Col passare dei minuti, però, emerge il Padova, che inizia a impensierire la retroguardia del Lecco soprattutto cavalcando la fascia sinistra, dalla quale Capelli pennella il cross per il colpo di testa di Fusi per il pareggio al 34’.

Nel finale di tempo, al 42’, ancora il numero 8 biancoscudato deposita in rete col sinistro dopo una discesa sulla corsia mancina di Faedo, completando la rimonta. Varas a ridosso dell’intervallo sfiora anche il tris con un tiro-cross che finisce in porta, annullato dall’arbitro.

Appuntamento con il gol solo rimandato per il numero 7 che al 52’ sigla il rigore del definitivo 3-1. All’ora di gioco girandola di cambi per mister Valente e dieci minuti dopo anche per i padroni di casa. Il risultato, però, non si schioda fino al fischio finale.

Il prossimo impegno dei blucelesti sarà mercoledì, 6 agosto, contro la Nuova Sondrio, ma orario e luogo verranno comunicati in seguito dalla società.