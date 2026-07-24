Calcio. Prima vittoria per il Lecco in amichevole: 5-1 all’Anaune

Ottimo esordio per i nuovi arrivi: subito in gol Litti, Fasan e Battimelli

Il tabellino marcatori: 6’ Parker (L), 14’ rig. Biscaro (A), 18’ Anastasini (L), 39’ Litti (L), 64’ Fasan (L), 84′ Battimelli (L)

PERGINE VALSUGANA – Il Lecco di mister Federico Valente ha disputato ieri, giovedì 23 luglio, la prima amichevole estiva in preparazione alla stagione 2026/27 contro l’Anaune Val di Non. I blucelesti hanno vinto con il netto risultato di 5-1.

Il primo protagonista di giornata che si è messo in mostra al centro sportivo di Pergine Valsugana è Sean Parker. L’attaccante ci prova da fuori dopo 20 secondi e poi al 6’ – un minuto dopo un palo colpito direttamente da corner dall’Anaune – insacca a centro area un cross basso di Bonaiti dalla destra.

Il pari della formazione altoatesina arriva con un rigore di Biscaro al 14′. Ma dopo 4 minuti Anastasini ristabilisce le distanze con un mancino di prima all’altezza del dischetto del rigore dopo aver ricevuto il cross basso di Litti.

Lo stesso Litti firma il tris al 39’ al termine di un’azione in solitaria, assistito ancora da Bonaiti, dopo aver sfiorato di testa la prima gioia personale con il Lecco pochi minuti prima. Anche Triacca va vicino al gol con due conclusioni da dentro l’area, un diagonale largo di poco e una soluzione di potenza respinta dal portiere Weber. In chiusura di tempo Bonaiti impegna l’estremo difensore altoatesino dalla distanza.

Nella ripresa Valente cambia in blocco l’undici in campo: al 5’ Battimelli sfiora la deviazione su cross basso di Furrer. Il poker arriva al 19’ con il neo-acquisto Fasan che dal limite calcia di prima intenzione con il destro su un pallone a rimorchio servitogli da Polonioli dalla corsia destra. A pochi minuti dal fischio finale un altro nuovo innesto estivo, Battimelli, fissa il 5-1 dopo essersi trovato solo davanti al portiere.

La prossima amichevole del Lecco sarà domenica 26 luglio alle ore 18 contro il Porfido Albiano, squadra di Prima Categoria. La partita si giocherà al Campo Sportivo Ischia, nella frazione di Ischia di Pergine Valsugana (TN). Mentre ad agosto i blucelesti si sfideranno il 2 con l’Hellas Verona nelcampo comunale di Villafranca in provincia di Verona, alle 17:30.

I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente dai sottoscrittori del programma di fidelizzazione ‘Non vi lasceremo mai’ della società sportiva Hellas Verona FC o dai residenti nella Provincia di Verona. La partita sarà visibile in diretta sul canale YouTube Hellas Verona FC. Poi ci sarà l’amichevole del 5 agosto Lecco–Inter U23 e quella del 9 agosto contro l’Atalanta U23. Entrambe le gare saranno disputate al Rigamonti-Ceppi alle ore 18.