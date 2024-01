Calcio Promozione. La Luciano Manara torna al secondo posto

Ritorna alla vittoria la Luciano Manara che abbatte 4-1 la Pontelambrese

Continua a vincere il Costamasnaga, pareggia il GrentArcadia e perde la Colico Derviese

COLICO/COSTA MASNAGA/DOLZAGO/BARZANO’ – Nel campionato di Promozione 23/24 torna alla vittoria, la prima nel girone di ritorno, la Luciano Manara che a pieno titolo riconquista il secondo posto dietro il Mariano approfittando della contemporanea caduta dello Speranza Agrate sul campo del Costamasnaga.

Commenta la vittoria dei lecchesi il team manager, Mauro Fumagalli: “Oggi abbiamo fatto un’ottima partita soprattutto nel primo tempo. Già dopo un minuto di gioco abbiamo fatto gol con Loew, poi Catta è tornato a segnare e ha fatto una doppietta anche ne avrebbe potuti fare 5 o 6 oggi. Nel secondo abbiamo mollato un po’ ma, poi siamo andati a segnare il 4-1 con un Kabori, giovane classe 2006 entrato nel finale”.

La prossima avversaria in campionato della Luciano Manara sarà la Colico Derviese che nel girone di ritorno è partita con qualche passo falso di troppo incassando in tre partite solamente un punto. I ragazzi di Danilo Battistini sono attualmente fuori dalla zona playoff ma, il campionato è ancora lungo e c’è tempo per ritornarci.

Il tecnico dei gialloblù sottolinea la prova superficiale della squadra nella sconfitta contro il Biassono terminata 3-2 per i brianzoli: “Abbiamo fatto noi la partita per 80 minuti ed sbagliato diverse occasioni per chiuderla poi però negli ultimi dieci siamo andati in black out giocando in maniera superficiale e ci hanno fatto 3 gol. A calcio non si può giocare di certo in punta di piedi”.

Smuove di poco la classifica il GrentArcadia che nella sfida salvezza contro il Lesmo pareggia 1-1 grazie al gol di Esposito, al 35′ del secondo tempo, che riequilibra il risultato dopo il vantaggio degli ospiti di Viganò nel prima frazione dei gioco. Guadagna preziosi punti per la salvezza anche il Costamasnaga che conquista la terza vittoria consecutiva su tre partite giocate nel girone di ritorno.

I grigiorossi hanno vinto 2-1 contro lo Speranza Agrate, terza forza del campionato di Promozione. Commenta l’ottima prestazione dei suoi il mister, Giulio Invernizzi: “Oggi è stata una gara combattuta, primo tempo equilibrato. Nella ripresa ne avevamo di più e abbiamo provato a fare la partita trovando il gol con Forno, poi loro invece hanno segnato con un bolide da fuori di Koenig che l’ha messa all’angolino”.

“Sembrava quasi un’occasione persa perchè il nostro portiere non ha fatto tanti interventi, e il pareggio sarebbe andato anche bene, poi però ha fatto un eurogol Baho a cinque minuti dalla fine. Loro arrivavano da 13 risultati utili consecutivi e siamo contenti di una vittoria importante come questa. Da domani testa alla prossima contro la Pontelambrese”.