Calcio, Seconda Categoria: la Lecco Alta presenta la prima squadra tra novità e ambizioni

Staff tecnico rinnovato e 10 nuovi giocatori: “Siamo convinti faremo un buon campionato”

LECCO – È partita ufficialmente la stagione 2026/2027 della Prima Squadra della Lecco Alta, che ieri sera (16 luglio) è stata presentata al campo dell’oratorio davanti a dirigenti, staff, giocatori, autorità e sostenitori. La formazione lecchese, che milita nel campionato di Seconda Categoria, si prepara ad affrontare un’annata ricca di novità, con un nuovo allenatore, dieci nuovi innesti e la volontà di consolidare il proprio percorso.

Ad aprire la serata è stato il presidente Lorenzo Villa: “È un onore e un vanto essere qui come presidente della società. Chi vive il calcio di Seconda Categoria sa che dietro ogni domenica c’è una settimana di sacrifici, motivati dalla passione per questo sport. La società ha fatto un gran lavoro e farà di tutto per supportare questa strada. Il nostro è un progetto serio, sano e ambizioso”. Il presidente ha poi rivolto un messaggio ai giocatori: “Ci aspetta una stagione intensa. Ognuno di voi metterà qualcosa in campo e ognuno di voi porterà qualcosa a casa”.

Tra gli ospiti erano presenti, oltre al consiglio direttivo, Roberto Bario, delegato FIGC Lombardia e fiduciario CONI, che ha portato il proprio saluto, Alessandro Danieli, consigliere regionale del Comitato FIGC Lombardia, e lo storico presidente Claudio Panzeri, primo presidente della Lecco Alta.

Oggi la società conta circa 340 atleti, affiancati da una settantina tra allenatori e dirigenti, numeri che testimoniano lo sviluppo del progetto sportivo negli ultimi anni.

Il direttore sportivo Marco Aldeghi ha quindi illustrato le novità della Prima Squadra. “Abbiamo un nuovo mister e dieci nuovi ragazzi. Fate gruppo il più presto possibile: sono convinto che possiamo fare un buon campionato. Se abbiamo uno spogliatoio forte riusciamo a superare anche i momenti più difficili”. L’obiettivo della stagione resta quello di conquistare una tranquilla salvezza e mantenere la categoria.

Il nuovo allenatore Giuseppe Di Rienzo ha ringraziato la società per la fiducia ricevuta e i giocatori per aver accettato una nuova sfida. “La speranza è fare le cose fatte bene, con la serietà che sarà fondamentale nel nostro lavoro. Grazie per l’opportunità che mi avete dato e per esservi messi in discussione. Dal 24 agosto daremo tutto”.

Nel corso della serata sono stati presentati anche lo staff tecnico e la rosa che prenderà parte al campionato:

Lo staff tecnico

Allenatore: Giuseppe Di Rienzo

Vice allenatore: Giacomo Marioni

Dirigente: Mario Rube

Preparatore dei portieri: Dario Mariani

Fisioterapista: Guglielmo De Capitani

Direttore sportivo: Marco Aldeghi

La rosa della Prima Squadra

Portieri

Simone Brigatti (’99)

Lorenzo Moncigoli (’06, nuovo)

Difensori

Luca Boancina (’05)

Tam Lotti (’06)

Mattia Mauri (’06, nuovo)

Manuel Ozimo (’02, nuovo)

Valentino Pagani (’05)

Luca Pozzi (’96)

Edoardo Rigamonti (’06)

Jacopo Tagliabue (’04)

Centrocampisti

Manuel Cantù (’96, nuovo)

Luca Crotta

Gabriele Di Rienzo (’05, nuovo)

Matteo Ferrandi (’07, nuovo)

Andrea Fumagalli (’05)

Federico Fumagalli (’06, nuovo)

Filippo Marioni (nuovo)

Curzio Agostino Quadrio (’98, nuovo)

Alberto Pezza

Maurizio Rapone (’99)

Attaccanti

Daniele Commodaro (’98)

Zakaria Compaore (’96)

Andrea Mauri (’04, nuovo)

Matteo Orio (’02)

Alessio Stefanoni (’00)

La presentazione si è conclusa con un rinfresco offerto dalla società, momento conviviale che ha permesso a giocatori, staff e dirigenti di ritrovarsi e condividere l’inizio di una nuova stagione, con l’obiettivo di costruire un gruppo solido e affrontare con entusiasmo il campionato di Seconda Categoria.

GALLERIA FOTOGRAFICA