Calcio serie A2: tre punti per il Lecco all’esordio nel campionato

I blucelesti si sono imposti per 2-1 sullo Sporting Altamarca

Sabato prossimo la trasferta contro l’Elledi

LECCO – Esordio da 3 punti per il Lecco nel girone A di Serie A2. I blucelesti di mister Pablo Parrilla si sono imposti per 2-1 al PalaTaurus sullo Sporting Altamarca, iniziando così il nuovo campionato nel migliore dei modi. Un successo tanto meritato quanto sudato, con gli ospiti in partita sino a 28″ dal termine, momento in cui l’espulsione per doppia ammonizione del capitano trevigiano Rosso ha di fatto chiuso le ostilità.

Gara molto tattica, con poche occasioni da rete e portieri chiamati davvero in causa giusto un paio di volte a testa, risultando così decisivi in una gara chiusa con un solo gol di differenza tra le due contendenti. Il primo tempo va in archivio sull’1-0 per i padroni di casa grazie alla sfortunata deviazione nella propria porta di Cerantola, all’11’, su un corner battuto teso in area dalla sinistra da capitan Hartingh. Per il resto le cose migliori sono una verticalizzazione di Hartingh per Joao al 10′, con palla a lato sull’uscita di Miraglia, e un tiro da fuori di Espindola al 16′ che termina alto a pochi centimetri dall’incrocio dei pali.

La ripresa si accende al 4′, quando Sanchez batte un angolo dalla sinistra. Palla a Espindola il cui tiro viene murato da un avversario. Sul pallone si fionda Joao che di prima intenzione insacca il 2-0 bluceleste. Al 13′ e al 15′ Di Tomaso si salva su Cerantola. nel frattempo l’Altamarca schiera Rosso portiere di movimento e lo terrà sino al momento della sua espulsione. Al 16′ Ouddach riapre il match siglando il 2-1 e poco dopo centra la traversa con una splendida sforbiciata dalla sinistra. A 28″ dalla sirena fallo di Rosso su Sanchez, secondo giallo per il numero 23 ospite e gara che si chiude tra gli applausi dei tifosi blucelesti.

Sabato prossimo si va in trasferta, a trovare l’Elledi in una sfida ormai classica in questi ultimi anni. Elledi che ieri pomeriggio, 24 settembre, è stata sconfitta per 7-3 sul campo del Villorba.