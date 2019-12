Merli Sala e Fall decidono il match salvezza col Gozzano

Domenica prossima è in programma un altro scontro diretto contro l’Olbia

GOZZANO – Dopo il pareggio interno contro la Giana Erminio che ha portato al clamoroso annuncio di dimissioni del presidente Paolo Di Nunno, la Calcio Lecco batte un colpo importantissimo imponendosi sul campo del Gozzano per 2-0.

Il match salvezza giocato in terra piemontese viene deciso dai gol di Merli Sala al 17′ e di Fall allo scadere. I tre punti conquistati consentono ai blucelesti di prendere una boccata d’ossigeno importante e li portano più vicini alla zona salvezza, che ora dista solamente tre punti. E’ bene ricordare inoltre che il Lecco deve recuperare la gara contro il Pontedera, rimandata lo scorso 17 novembre a causa del maltempo.

Un gol per tempo

Nel primo quarto d’ora, complice il terreno reso molto pesante dalla pioggia battente, le squadre faticano a creare gioco e occasioni da rete.

La gara si sblocca comunque al 17′ su calcio da fermo: su un corner battuto da Negro, Merli Sala, colpevolmente dimenticato dalla retroguardia di casa, va a segno con un facile colpo di testa. La gara prosegue poi con diverse iniziative su entrambi i fronti, ma entrambe le difese agiscono bene senza rischiare molto.

Nella ripresa il match entra nel vivo e al 50′ D’Anna sfiora il raddoppio con uno splendido colpo sotto dai venticinque metri, che batte Crespi per poi stamparsi in modo molto sfrotunato sul montante.

Dal 65′ il Gozzano aumenta il forcing, ma fino all’ultimo quarto d’ora di gara Safarikas non viene mai chiamato veramente in causa. Al 79′ il portiere greco è però fondamentale nel mantenere il vantaggio con una grande parata sulla girata del subentrato Pozzebon. Un minuto più tardi i piemontesi sono di nuovo molto pericolosi, con Buvka che non riesce ad andare a segno con un tiro sottoporta.

A questo punto il Gozzano tenta di stabilirsi in area bluceleste ma è invece il Lecco ad andare a segno al 90′ con un colpo di testa di Fall su un cross di Moleri. E’ la rete che mette in ghiaccio il risultato e che permette alla banda di D’Agostino di conquistare una vittoria fondamentale per classifica e morale.

Ora il Lecco è atteso da un’altra settimana cruciale, in vista dello scontro salvezza del “Rigamonti-Ceppi” contro l’Olbia (oggi battuto 3-0 sul terreno di casa dal Monza).

TABELLINO

GOZZANO – LECCO 0-2: Merli Sala 17’pt, Fall 45’st

GOZZANO: Crespi, Emiliano, Uggé, Tordini, Tumminelli (Vono 21’st), Rolle (Palazzolo 15’st), Guitto, Bruzzaniti (Buvka 29’st), Fedato, Tomaselli (Spina 15’st), Fasolo (Pozzebon 1’st). All. David Sassarini.

LECCO: Safarikas, Merli Sala, Malgrati, Procopio, Carissoni, Moleri, Bobb, Giudici (Pastore 6’st), Negro (Marchesi 29’st), D’Anna (Fall 40’st), Capogna (Maffei 40’st). All. Gaetano D’Agostino.

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria