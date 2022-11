A decidere il big match è un gol del capitano al 36′

Blucelesti ad un solo punto dal Pordenone capolista

LECCO – Grande serata al “Rigamonti-Ceppi”, dove la Calcio Lecco ha superato per 1-0 il Renate nel big match valido per la sedicesima giornata del girone A di Serie C. A decidere la sfida è la rete realizzata dal capitano bluceleste, Luca Giudici, al 36′.

Grazie al terzo successo consecutivo, il nono in stagione, i ragazzi di mister Luciano Foschi mantengono la seconda piazza della classifica, al pari della FeralpiSalò, riducendo ad un solo punto il distacco dalla vetta occupata dal Pordenone (bloccato in casa sul 2-2 dalla Pro Patria, il prossimo avversario del Lecco).

La partita

L’avvio di gara è spumeggiante: il Lecco parte bene e al 2′ si fa subito apprezzare per un’azione in velocità che Giudici chiude con un diagonale che non trova fortuna; la risposta del Renate è immediata e porta Morachioli ad una conclusione che sibila vicino al palo della porta difesa da Melgrati.

Le emozioni continuano in rapida sequenza, con Ilari che calcia fuori di poco in girata e Buso che, ottimamente servito da Pinzauti, trova la gran risposta in corner di Drago. Sul fronte d’attacco opposto è invece Malotti a sfiorare il vantaggio con un tiro che termina di un nulla a lato. Tutto questo in soli dieci minuti di gioco.

Il ritmo resta alto anche dopo il quarto d’ora e le squadre continuano ad attaccare in modo convinto. Per i blucelesti sono Buso e Celjak a rendersi pericolosi mentre le occasioni migliori dei neroblu vedono protagonisti Malotti e Baldassin.

Il punteggio resta fermo sullo 0-0 fino al 35′; un giro di lancette più tardi però capitan Giudici trova la traiettoria che sblocca il risultato, aiutato nell’occasione da una deviazione decisiva di Possenti che di testa beffa Drago.

La rete dell’1-0 galvanizza i ragazzi di Foschi che al 39′ potrebbero già raddoppiare, quando Buso manca di un nulla la rete sull’assist in diagonale di Pinzauti. E’ questo l’ultimo brivido di un primo tempo che vede dunque le aquile avanti di una rete.

In avvio di ripresa i ragazzi di Dossena partono meglio e dopo solamente quattro giri di lancette Melgrati è provvidenziale nel deviare sul palo una conclusione di Malotti. Nell’area di rigore opposta Ilari ci prova in girata ma Drago non ha grossi problemi nel neutralizzare.

Al 53′ arriva il secondo episodio della gara: Buso, già ammonito nell’arco del primo tempo, riceve un secondo cartellino giallo che costringe così il Lecco a proseguire in inferiorità numerica.

L’espulsione cambia inevitabilmente l’inerzia del match e al 62′ torna ad essere protagonista Melgrati, il quale si oppone da campione al possibile pareggio di Baldassin. Dopo aver corso questo grosso rischio i blucelesti riescono a gestire in modo piuttosto ordinato le trame offensive dei brianzoli, che di fatto non riescono quasi più a sfondare dalle parti di Melgrati.

Il Renate ci prova anche nell’ultimo quarto d’ora ma, oltre a qualche calcio da fermo, non produce più azioni concrete in fase offensiva. Le ultime battute scorrono veloci e, dopo un recupero di cinque minuti, il direttore di gara decreta il terzo successo consecutivo delle aquile, ora attese dall’insidiosa trasferta di Busto Arsizio sul campo della Pro Patria.

Tabellino

LECCO – RENATE 1-0: Giudici (L) 36′.

LECCO: Melgrati, Celjak, Battistini, Enrici, Zambataro, Girelli (Lakti dal 69′), Galli (Maldonado dall’80’), Ilari (Zuccon dal 69′), Giudici (Lepore dal 73′), Pinzauti (Mangni dall’80’), Buso. A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Sangalli, Pecorini, Scapuzzi, Liberati, Rossi. All. Foschi.

RENATE: Drago, Ermacora (Squizzato dall’89), Angeli, Silva, Possenti (Sgarbi dal 60′), Baldassin, Esposito, Morachioli, Sorrentino (Ghezzi dal 60′), Maistrello, Malotti. A disp.: Furlanetto, Menna, Zalli, Larotonda, Rossetti, Marano, Simonetti. All. Dossena.

ARBITRO: Sig. Di Graci, sez. Como.

Classifica

Pordenone 31

FeralpiSalò 30

Lecco 30

Renate 27

L.R. Vicenza 26 (una partita in meno)

Pro Sesto 26

Novara 24

Juventus Next Gen 23

Pergolettese 22

Pro Patria 22

Arzignano Valchiampo 21 (una partita in meno)

Pro Vercelli 21 (una partita in meno)

Padova 20 (una partita in meno)

AlbinoLeffe 20

Sangiuliano City 17 (una partita in meno)

Mantova 16

Virtus Verona 14

Trento 13 (una partita in meno)

Piacenza 12

Triestina 11